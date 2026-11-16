Las comunidades amazónicas piden al Papa ayuda para los pueblos aislados y contra la violencia sexual contra niñas

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El Papa León XIV ha mantenido este domingo un encuentro con comunidades indígenas en la Amazonía peruana tras el que ha puesto en valor el carácter "multiforme" de la comunidad, a la que ha agradecido sus palabras y también el haber compartido con él sus "dolores", después de que varios líderes indígenas hayan pedido al Pontífice que interceda ante el Estado peruano por los pueblos indígenas aislados, así como han denunciado la violencia sexual que sufren "niñas y adolescentes" de estos grupos.

"Le agradezco a Dios y a todos ustedes, ya que percibo el abrazo de una comunidad multiforme. La riqueza de sus rostros y de sus orígenes convierte este sitio en un lugar de animado encuentro, con colores vivos. Les agradezco además sus palabras, sus cantos y el haber compartido también hoy los dolores y las esperanzas que llevan en el corazón", ha manifestado el Papa León XIV, según el portal de noticias Vatican News.

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De este modo ha hecho referencia a las quejas de la comunidad indígena, como las presentadas por la líder del pueblo Shipibo-Konibo, Susy Díaz Gonzales, quien ha denunciado que "hay niñas y adolescentes indígenas que sufren violencia, incluida la sexual, y que con frecuencia no logran obtener protección ni justicia", según ha recogido la televisión peruana RPP. "Queremos comunidades donde una niña pueda crecer segura y sin miedo y donde ningún agresor quede impune", ha reclamado.

Ante tal testimonio, León XIV ha asegurado sentir "en el alma y en el corazón la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran tantas mujeres, niñas y adolescentes, así como el lacerante dolor de las que sufren violencia y abusos sexuales, que causan heridas profundas, muchas veces con el silencio de la complicidad y de la impunidad".

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Otras de las quejas que ha escuchado el Pontífice han sido las presentadas por medio de una carta por parte de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y de la que se ha hecho eco la ONG Survival International.

En la misiva, la organización ha pedido al Papa que interceda en su nombre ante el Gobierno de Keiko Fujimori, mostrándose "profundamente" preocupada porque, "mientras los pueblos indígenas en aislamiento necesitan mayor protección para garantizar su supervivencia, el Estado peruano esté debilitando los mecanismos que deberían resguardar sus territorios". "No podemos permitir que los intereses económicos estén por encima de la vida y los derechos de estos pueblos vulnerbales. Por eso, pedimos al Papa León XIV que alce su voz y acompañe este llamado urgente de defensa", reza el documento.

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Por su parte, el líder indígena Julio Cusurichi Palacios, miembro del Consejo Directivo de AIDESEP, ha reivindicado que, en el caso de los pueblos indígenas en aislamiento, "proteger sus territorios es garantizar su derecho a existir, mantener su forma de vida y permanecer sin contacto".

Esta reclamación se produce en el marco de las críticas al Ejecutivo conservador durante las últimas semanas por bloquear iniciativas para proteger tres territorios distintos habitados por pueblos indígenas en aislamiento. Entre ellos se encuentra parte del territorio del Pueblo Mashco Piro, que se cree que es uno de los mayores pueblos aislados del mundo.

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La medida del Gobierno, ha denunciado la directora de Survival International, Caroline Pearce, "en la práctica se traduce como si se colgara un cartel de 'Se vende' en el territorio de los mashco piro". "El Gobierno de Fujimori ha dejado claras sus prioridades: los grandes negocios y la explotación de los territorios indígenas, aunque ello pueda costar vidas indígenas", ha lamentado.

Precisamente en este sentido, el Papa también ha rechazado durante el encuentro con las comunidades amazónicas "la tendencia a considerar esta inmensa región como una reserva de recursos para explotar", señalando los efectos nocivos de "la deforestación indiscriminada, la contaminación de las aguas debido a la extracción minera irregular y a los vertidos de petróleo, que no son accidentes fortuitos, sino los frutos amargos de una explotación arbitraria de los recursos naturales que mina la existencia de la población".

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