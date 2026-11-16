Los participantes en la COP31 suscriben una declaración en favor de una IA sostenible

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Redacción Medioambiente, 16 nov (EFE).- Los participantes en la cumbre climática COP31, que se celebra en Antalya (Turquía), han suscrito un acuerdo para implementar y gestionar de forma sostenible las infraestructuras ligadas al desarrollo de la inteligencia artificial (IA), entre ellas los centros de datos, ha informado este lunes la organización.

El acuerdo, de carácter voluntario y bautizado como 'Antalya Artificial Intelligence Pledge' ('Compromiso de Antalya sobre Inteligencia Artificial'), está respaldado por gobiernos, empresas, inversores, organizaciones internacionales y entidades de la sociedad civil.

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En el documento, los firmantes reconocen que la IA puede acelerar la aplicación de las políticas climáticas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero "siempre que se utilice y gestione adecuadamente".

No obstante, muestran su preocupación por la creciente demanda de energía eléctrica, agua, suelo y materiales críticos que conlleva el desarrollo de la IA, por lo que consideran necesario "implementar y gestionar" esta tecnología "de manera sostenible" a lo largo de todo su ciclo de vida.

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La declaración incide en los desafíos que deben afrontar los países en desarrollo para sumarse a la carrera de la IA y aboga por un "acceso inclusivo" a la financiación y a la capacidad de computación para que también puedan beneficiarse de esta tecnología.

En este contexto, los firmantes declaran su "ambición compartida" de "integrar la IA en la solución climática", impulsada "de manera sostenible" y "accesible para todos".

Con este objetivo, se comprometen a reforzar la cooperación internacional y el intercambio de conocimientos.

Para lograr un desarrollo sostenible, la declaración apuesta por aumentar la proporción de infraestructuras de IA y centros de datos alimentados por energías limpias, y por utilizar sistemas de refrigeración eficientes.

La declaración apunta que estos compromisos son voluntarios, no crean nuevas obligaciones y deben implementarse de acuerdo con las circunstancias de cada país. EFE