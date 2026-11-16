Los líderes de la UE piden a la Comisión una propuesta adicional para financiar a Ucrania en 2027

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Bruselas, 16 oct (EFE).- Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) instaron este viernes a la Comisión Europea (CE) a hacer una propuesta para atender las necesidades adicionales de financiación de Ucrania para 2027, que su presidente, Volodímir Zelenski, cifró en 70.000 millones de euros.

"Pedimos a la Comisión que presente la propuesta para abordar las necesidades de financiación adicionales de Ucrania para 2027", indicó el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una rueda de prensa al término de una cumbre de dos días de los líderes comunitarios.

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Los mandatarios abordaron la situación en Ucrania con Zelenski, quien en la sesión con los Veintisiete avanzó que la guerra con Rusia costará 155.000 millones de euros el año que viene y que necesitarán "al menos 70.000 millones de euros más" de parte de la UE para su defensa, armamento y resiliencia, en lo que consideró una "cifra realista" para "contener a Rusia".

Por su parte, la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, recordó que la UE aprobó un préstamo para Ucrania de 90.000 millones de euros para 2026 y 2027, que cubre "dos tercios del apoyo presupuestario y de defensa necesario".

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"Este año vamos a desembolsar 45.000 millones en total, y hay otros 45.000 millones previstos para el año que viene. Y, de hecho, el déficit que prevemos para 2026 está cubierto. El déficit que vemos se produce en 2027. Es de 70.000 millones de euros", corroboró.

La política alemana dijo que "parte de ello corresponde a la financiación que deben aportar los socios", ese tercio que se necesita.

"Dado que la guerra sigue en curso y es difícil de predecir, en el momento en que planificamos los 90.000 millones no podíamos prever cómo sería la situación en 2027. Pero ahora está claro que tenemos un déficit de 70.000 millones que hay que cubrir", argumentó.

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En todo caso, Von der Leyen insistió en que se necesita "urgentemente que otros socios también intervengan", dado que la UE y sus Estados miembros están cubriendo el 80 % de la ayuda exterior de Ucrania.

Al mismo tiempo, indicó que la UE está manteniendo "conversaciones con Ucrania y Estados Unidos sobre cómo poner fin a la guerra".

"Nuestra determinación de apoyar a Ucrania y a su pueblo sigue tan firme como siempre", enfatizó Costa, quien hizo hincapié en que "cada paso genuino hacia la paz es importante" aunque las acciones de Rusia apuntan más bien hacia "una escalada".

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Costa dejó claro que "apoyar a Ucrania nunca ha sido tan importante", ya que Moscú "está intensificando sus campañas híbridas en toda Europa".