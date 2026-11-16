Le Pen reafirma el fin programado de la ayuda francesa a Ucrania si llega al Elíseo

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París, 16 nov (EFE).- La líder de la extrema derecha francesa y favorita de las encuestas para las elecciones presidenciales de la próxima primavera, Marine Le Pen, reafirmó este lunes su intención de poner fin de forma programada a la ayuda a Ucrania si llega al poder, una vez aportadas las partidas europeas ya comprometidas.

En un encuentro mantenido en París, Le Pen señaló al embajador ucraniano, Vadym Omelchenko, que si llega al Elíseo cumplirá los compromisos franceses con su país, en particular el préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea.

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Pero le explicó al embajador ucraniano que el estado de las finanzas públicas francesas "ya no permite" al país "ayudar financieramente a Ucrania en los próximos meses", señaló su partido, la Agrupación Nacional (RN) en un comunicado.

Le Pen ya había advertido hace unas semanas que en caso de ganar las presidenciales, suspendería la ayuda financiera a Ucrania al cabo de seis meses.

Según el RN, ante el responsable de la legación diplomática hoy puntualizó que "Francia seguiría apoyando a Ucrania a través de donaciones de material, de ayuda humanitaria y de una diplomacia mucho más activa".

A ese respecto, Le Pen insistió en que quiere que Francia asuma "una parte más activa en las negociaciones en marcha" y que, aun "subrayando las atrocidades de la guerra y sus consecuencias para la población ucraniana (...), la búsqueda de la paz constituye un objetivo, ciertamente difícil de alcanzar pero que todos deben tener en mente".

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Según el relato de su partido, la conversación con el embajador también permitió constatar que en el futuro Ucrania podría "convertirse en un socio estratégico de Francia en varios terrenos", en particular en la economía digital, la industria de defensa y la energía nuclear civil.

Y que eso "podría concretarse desde el final del conflicto y contribuir así a la reconstrucción de Ucrania".

Le Pen aprovechó su encuentro con Omelchenko para transmitir al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, su disposición a reunirse con él, pero en París o en Bruselas, no en Ucrania como le había propuesto él.

Después de que la favorita de los sondeos en Francia hubiera anunciado su voluntad de cerrar el grifo de las ayudas para Ucrania, Zelenski le invitó a que acudiera a su país para que viera cómo vive la población y lo que piensan del presidente ruso, Vladímir Putin.

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Le Pen, acusada en el pasado de proximidad con Putin, mantuvo el pasado fin de semana un pulso a distancia a cuenta de Ucrania con el presidente francés, Emmanuel Macron, que no puede volver a presentarse, pero tiene todavía el control de la política exterior de su país hasta que pase el relevo a su sucesor o sucesora el próximo mes de mayo.

En un mensaje en su cuenta de X que iba claramente dirigido a la líder de la extrema derecha, aunque no la nombraba, defendió el apoyo dado a Ucrania y advirtió que los que quieren recortarle los recursos en realidad quieren forzar a Kiev a aceptar "una paz injusta".

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El todavía jefe del Estado afirmó además que "ayudar a Ucrania a defenderse es proteger a Francia y a los franceses" y que aplicar la tijera ahí implicaría también debilitar a Europa y preparar el terreno para una nueva guerra.

Le Pen le replicó a Macron que "si el presidente de la República no hubiera arruinado nuestro país en diez años, quedarían márgenes de maniobra para continuar la ayuda financiera a Ucrania".

Según los cálculos del Instituto de Kiel (Alemania), Francia ha sido el segundo contribuyente europeo en ayuda a Ucrania desde el comienzo de la invasión en febrero de 2022, con más de 26.200 millones de euros, lo que en términos anualizados representaría un 1,34 % de los presupuestos del Estado y casi un 4 % del déficit público. EFE

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