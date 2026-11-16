La voz indígena resuena en la Biblioteca del Congreso de EE.UU., con una nueva muestra

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Washington, 16 nov (EFE).- La exposición 'Voces de las primeras Américas', presentada este lunes en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, reúne más de doscientas piezas de arte indígena con las que explora los relatos, las culturas y las tradiciones del continente en un recorrido que abarca 3.000 años de historia.

La exhibición permanente, que abrirá oficialmente al público este jueves en la nueva Galería Jay I. Kislak del edificio Thomas Jefferson, aborda las experiencias de los pueblos originarios de México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe desde la antigüedad hasta el presente.

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El bibliotecario interino del Congreso, Robert R. Newlen, invitó durante la inauguración a los visitantes a "descubrir la rica historia indígena del continente americano" que, según dijo, en esta exposición se cuenta desde diferentes perspectivas de acuerdo con la época y el lugar del que procede cada pieza.

Entre artefactos, mapas, manuscritos, pinturas, fotografías y esculturas, esta muestra acoge piezas como cuadros sobre la llegada de Hernán Cortés a América, grabaciones de poesías en lenguas indígenas y objetos originales de los Mayas.

Así mismo, el recorrido destaca tesoros como una hoja del mapa de Waldseemüller de 1507 (el documento más antiguo en emplear el nombre "América"); el Códice de Huexotzinco, elaborado por escribas indígenas nahuas en 1531; la Caja de Tortuguero tallada en madera y una acuarela de Diego Rivera inspirada en el libro sagrado maya 'Popol Vuh'.

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De igual forma, los visitantes podrán observar una primera edición de la publicación más antigua sobre la Piedra del Sol y la Coatlicue, junto a vasijas mayas de "estilo códice" con inscripciones jeroglíficas y singulares objetos de madera, piedra y cerámica creados por los taínos del Caribe.

La Biblioteca del Congreso adelantó que una selección de las nuevas fotografías integradas en la muestra formará parte de una publicación impresa y estará disponible en línea para ampliar el acceso al público que no pueda acudir presencialmente.

La muestra se divide en cuatro áreas temáticas que comienzan con las "Voces antiguas", donde esculturas talladas, cerámicas pintadas, piedras preciosas y objetos de rituales revelan los logros artísticos e intelectuales de las civilizaciones indígenas miles de años antes de la llegada de los europeos.

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En la segunda sección, "Voces coloniales", se exhibe por primera vez al público el testimonio de los residentes del Códice de Huexotzinco de 1531 sobre una disputa entre el conquistador español Hernán Cortés y sus rivales, junto a un manuscrito de 1542 de puño y letra del fraile dominico Bartolomé de las Casas en defensa de los pueblos indígenas y la abolición del trabajo forzado.

Más adelante, el tercer apartado, titulado "Reproduciendo un nuevo mundo", analiza cómo artistas y exploradores de los siglos XVIII y XIX documentaron la región, en el que se destaca un estudio ilustrado de 1792 del erudito mexicano Antonio de León y Gama sobre dos monumentales esculturas aztecas desenterradas bajo el Zócalo de la Ciudad de México.

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El recorrido cierra con las "Voces de supervivencia y renovación", una sección que celebra la vitalidad de las lenguas indígenas e incluye grabaciones de escritores contemporáneos al leer su poesía de la Colección Palabra, así como traducciones modernas al maya del 'Popol Vuh'. EFE

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