16/11/2026 Fútbol.- La RFEF prepara los presupuestos más altos de su historia para 2027. La Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), reunida en la Ciudad del Fútbol, ha conocido este lunes los avances en la preparación de la próxima Asamblea General, que será convocada para el día 16 de diciembre, en la que se presentarán los presupuestos para 2027, que apuntan a ser los más altos de su historia. DEPORTES RFEF

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La Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), reunida en la Ciudad del Fútbol, ha conocido este lunes los avances en la preparación de la próxima Asamblea General, que será convocada para el día 16 de diciembre, en la que se presentarán los presupuestos para 2027, que apuntan a ser los más altos de su historia.

Según un comunicado, el presidente informó a la Junta de que la RFEF está trabajando en los presupuestos que presentará ante la Asamblea, y que apuntan a ser los más altos de su historia, después de un año en el que la entidad obtuvo los mayores ingresos en la historia de la entidad.

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"Esta circunstancia viene a refrendar el trabajo realizado por la RFEF en los últimos años, y que une el éxito económico a los éxitos deportivos cosechados por las selecciones nacionales en todas las disciplinas deportivas en 2026, y, además, el trabajo para conseguir la excelencia a nivel de organización y gestión interna", resaltó la RFEF.

Entre los ejemplos de esta última vía de crecimiento, según el comunicado, están la aprobación de distintos manuales de procedimiento, los programas de formación para clubes del fútbol español en materias de su interés, o la próxima creación de grupos de trabajo sectoriales para abordar la mejora en diferentes áreas de gestión en el día a día del fútbol español.

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Por otro lado, a propuesta del presidente de AFE, David Aganzo, Louzán anticipó la creación de grupos de trabajo con todas las partes interesadas para mejorar en la prevención de accidentes deportivos, así como en la actualización de las coberturas de los seguros de los futbolistas españoles.

Además, la Junta Directiva ha expresado su condena tras conocer la reciente sentencia que obliga a la RFEF a pagar una cuantía de más de 700.000 euros por un contrato firmado por los anteriores gestores de la RFEF en 2022 para la creación de un medio de comunicación con noticias, presuntamente, sobre la candidatura de España a la organización del Mundial 2030, para el cual se firmó una contraprestación de más de 1,6 millones de euros.

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"Dicho medio de comunicación publicó en su momento numerosos artículos con ataques a distintos organismos con intereses contrarios a la presidencia y la gestión federativa de entonces. La Junta Directiva ha mandatado al equipo jurídico de la RFEF para que siga estudiando los siguientes pasos a dar, no descartando ninguna vía judicial con este y otros asuntos que se están conociendo, para defender los intereses de la RFEF y dictaminar las responsabilidades oportunas en relación con este asunto", informó la entidad en su comunicado.