La producción industrial aumentó un 0,2 % en la eurozona y un 0,5 % en la UE en septiembre

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Bruselas, 16 nov (EFE).- La producción industrial aumentó un 0,2 % en el área del euro y un 0,5 % en el conjunto de la Unión Europea (UE) en septiembre en comparación con agosto, según los datos publicados este lunes por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

Frente a septiembre de 2025, la producción cedió un 1,5 % y un 0,8 %, respectivamente.

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En España, la producción industrial aumentó un 0,9 % en comparación con agosto, un 2,1 % más con respecto al dato de septiembre del año anterior.

En septiembre aumentó tanto la producción de bienes intermedios -que subió un 0,7 % en la eurozona y un 0,8 % en la UE- como la de bienes de consumo duraderos, que escaló hasta el 1,3 % y el 1,2 %, respectivamente.

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En cambio, la energía disminuyó en ambos casos (un 1,7 % y un 1,1 %), mientras que los bienes de consumo no duraderos se redujeron un 0,4 % en los países del euro y aumentaron un 0,3 % en los Veintisiete.

Los bienes de capital se mantuvieron estables tanto en la zona euro como en la UE.

Por países, Irlanda registró el mayor descenso de la manufactura industrial (-5,5 %), seguida de Luxemburgo (-3,8 %) y Rumanía (-2,6 %); en tanto que los principales aumentos se observaron en Dinamarca (3,7 %), Polonia (2,9 %) y República Checa y Eslovaquia (ambos un 2,7 %).

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En la comparación anual, el aumento de la producción industrial se explica por el alza de cuatro de los cinco indicadores, que compensan el fuerte descenso de los bienes de consumo no duraderos: un 7,5 % menos en la eurozona y un 6,1 % menos en el conjunto del bloque.

Así pues, se incrementó especialmente la producción de bienes de consumo duraderos (un 1,6 % en el área del euro y un 1,5 % en la UE), así como los bienes de capital (0,3 % y 1,0 %), los bienes intermedios (0,4 % y 1,1 %) y la energía (0,7 % y 0,8 %).

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Irlanda volvió a registrar el mayor descenso anual de la producción, con una caída del 19,1 %, seguida de lejos por Bulgaria (-8,9 %) y Rumanía (-6,3 %); mientras que Países Bajos mantuvo la subida más pronunciada (8,8 %), seguido de Hungría (8,2 %) y Lituania y Malta (ambos un 7,1 %). EFE