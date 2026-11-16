La COP31 trabajará en la salida "gradual" de energías fósiles y subvenciones climáticas

Guardar

Antonio Torres del Cerro e Isaac J. Martín

Antalya (Turquía), 16 nov (EFE).- En medio de las tensiones con los países productores de petróleo, el primer borrador de la Cumbre del Clima de Antalya (COP31) recuperó el compromiso para "una eliminación gradual" de las energías fósiles y abogó por conceder subvenciones para la adaptación al cambio climático antes que préstamos que agraven la deuda de los países en desarrollo.

PUBLICIDAD

El texto divulgado este lunes, que se basa en las consultas realizadas por la Presidencia turco-australiana de la COP31 y debe servir de base para el acuerdo final, busca, de alguna manera, reactivar el acuerdo de la COP28 de Dubái de 2023 sobre la reducción de la dependencia de los hidrocarburos (carbón, petróleo y gas natural).

"Se insta a acelerar la eliminación gradual de los combustibles fósiles, lo que incluye una transición inmediata para abandonar el uso de combustibles fósiles en los sistemas energéticos", se indica en el documento preliminar, que reafirma el contenido de Dubái, donde se llamó a impulsar una transición para dejar atrás los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, una meta que ha encontrado obstáculos geopolíticos en las guerras de Ucrania (2022) y la de Irán (2026).

PUBLICIDAD

Asimismo, el borrador contempla eliminar "progresivamente" las subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles que no estén destinadas a combatir la pobreza energética o respaldar transiciones justas, y hacerlo lo antes posible sobre la base de los resultados del primer balance mundial del Acuerdo de París.

Se urge a todos los países a "contribuir" con el objetivo de electrificación global de 35 % para 2035 y aunque menciona la necesidad de "aumentar la electrificación limpia", no la vincula con esta iniciativa de la presidencia, que lideran este año Australia y Turquía por primera vez en la historia de una cumbre climática de la ONU.

PUBLICIDAD

Desde la ciudad mediterránea de Antalya (Turquía), la ministra de Transición Ecológica del Gobierno de España, Sara Aagesen, anunció que su país quiere alcanzar la meta del 35 % cinco años antes, hasta 2030, desde el actual 26 %.

"Estamos viendo que el índice de electrificación este año está creciendo (...) No solo hogares, sino también industrias", anotó en declaraciones a los medios, entre ellos EFE.

Arabia Saudí, uno de los países a los que se le acusa de entorpecer la salida de las energías fósiles, rechazó que sus posturas busquen obstaculizar las negociaciones en la COP31 y defendió un "firme compromiso" con la lucha climática, comentó a EFE una fuente de la delegación saudí en la ciudad turca de Antalya.

PUBLICIDAD

Ante los reproches de estar retrasando los procesos del panel de expertos climáticos de la ONU (IPCC), que sirven de base científica para hacer un balance de los Acuerdo de París de 2015, la fuente saudí aclaró que el país del golfo Pérsico aboga por "una evaluación rigurosa de la bibliografía, la inclusión geográfica y un tratamiento transparente de los supuestos y las incertidumbres".

Otro de los puntos de fricción entre el Sur y el Norte Global es la financiación destinada para la adaptación al cambio climático, lo que incluye ayudas económicas de los países desarrollados hacia los que están en vías de desarrollo en infraestructuras de protección, sistemas de riego más eficientes y medidas contra la deforestación.

PUBLICIDAD

El borrador difundido por Presidencia aboga por triplicar la financiación para la adaptación al cambio climático para 2035 hasta al menos 120.000 millones de dólares y priorizar subvenciones en vez de préstamos.

El texto resalta "la necesidad de eliminar" los altos costes financieros que afrontan los países en desarrollo para sufragar la adaptación ante el cambio climático (lluvias torrenciales, sequías más frecuentes).

Por ello, defiende "la ampliación de los instrumentos basados en subvenciones, que no generan deuda".

En concreto, el documento recuerda que las solicitudes bajo las Modalidades de Aplicación de Barbados (BIM) -vehículo operativo del Fondo para responder a las pérdidas y los daños (FRLD) de la ONU- ascienden a unos 2.800 millones de dólares, frente a un presupuesto disponible de apenas 342 millones, muy por debajo de lo necesario para hacer frente a los estragos del clima.

PUBLICIDAD

El ecuador de la COP31 estuvo dedicado a la irrupción de la inteligencia artificial (IA) y sus implicaciones medioambientales.

Así, los participantes han suscrito una declaración -de compromisos voluntarios y que deben aplicarse de acuerdo con las circunstancias de cada país- para implementar y gestionar de forma sostenible las infraestructuras ligadas al desarrollo de los centros de datos.

También este lunes, la Unesco publicó un informe '¿Podemos confiar en la IA sobre la información climática?', en el que advierte de la poca fiabilidad de esta herramienta cuando se le consultan cuestiones complejas.