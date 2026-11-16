Kallas rechaza negociar una nueva arquitectura de seguridad europea con Rusia antes de un alto el fuego

Guardar

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha rechazado este lunes negociar una nueva arquitectura de seguridad europea con Rusia antes de alcanzar un alto el fuego en Ucrania, al defender que la prioridad debe ser restaurar el sistema de seguridad existente, que considera vulnerado por Moscú.

"No necesitamos una nueva arquitectura de seguridad, necesitamos restaurar la que ya tenemos", ha afirmado la jefa de la diplomacia europea en una rueda de prensa posterior al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) celebrado en Bruselas, en la que ha asegurado que los ministros de los Veintisiete comparten esta posición.

PUBLICIDAD

Kallas ha advertido de que abrir ahora conversaciones con Moscú sobre el futuro de la seguridad europea supondría desviar la atención de la ausencia de un alto el fuego en Ucrania, al considerar que el Kremlin utiliza estas cuestiones para prolongar las negociaciones mientras continúa su ofensiva militar.

"No entremos en discusiones con Rusia sobre la arquitectura de seguridad en este momento, porque primero necesitamos ver un alto el fuego", ha defendido, antes de acusar a Moscú de intentar "desdibujar el panorama" presentando sus exigencias como un ejercicio de reflexión sobre el futuro de Europa.

PUBLICIDAD

La política estonia ha recordado que Rusia también formaba parte de los acuerdos internacionales sobre los que se construyó el sistema de seguridad europeo, entre ellos el Acta Final de Helsinki, la Carta de París y el Memorándum de Budapest, por lo que ha considerado que el problema no reside en la falta de instrumentos jurídicos, sino en su incumplimiento por parte de Moscú.

"El problema no son los acuerdos. El problema no es dónde encaja Ucrania en todo esto. El problema es que Rusia está incumpliendo esos acuerdos y no los respeta", ha señalado.

Asimismo, ha denunciado que Moscú mantiene exigencias "maximalistas" en las negociaciones de paz, entre ellas desmembrar Ucrania, hacer retroceder a la OTAN y obtener capacidad de veto sobre la seguridad europea, unas pretensiones que ha calificado de inaceptables.

La Alta Representante ha reclamado también que no se reconozca jurídicamente la ocupación rusa de territorios ucranianos, que Moscú rinda cuentas por los crímenes de guerra y pague por la destrucción causada durante la invasión, además de devolver a los menores ucranianos deportados y poner fin a los actos de sabotaje y los ciberataques contra países europeos.

PUBLICIDAD

REIVINDICA SUS COMPETENCIAS PESE A SU EXCLUSIÓN

Por otra parte, Kallas ha vuelto a reivindicar las competencias que le atribuyen los tratados europeos en materia de política exterior y seguridad después de que los líderes de la UE acordaran la pasada semana en Dublín un equipo negociador para participar en las conversaciones de paz sobre Ucrania integrado por representantes de cinco países europeos, la Comisión Europea y el Consejo Europeo, pero sin contar con ella.

PUBLICIDAD

Preguntada por si se arrepiente de haberse postulado para representar a la UE en las negociaciones, la política estonia ha respondido que mantiene su posición y ha instado a consultar los tratados comunitarios para comprobar a quién corresponde la responsabilidad sobre la política exterior europea.

"Sigo ateniéndome a los tratados. Saquen los tratados y lean quién se ocupa de las cuestiones de seguridad y política exterior", ha replicado Kallas, ironizando que toda la Unión Europea se jacta habitualmente ante sus socios internacionales el respeto al Estado de Derecho.

PUBLICIDAD

"Y el Estado de Derecho en Europa son, en realidad, los tratados", ha añadido, antes de reafirmarse en su posición: "Mantengo mis palabras y también estoy preparada para hacer este trabajo".

No obstante, ha reconocido que los líderes europeos tienen la capacidad de decidir una representación diferente y ha admitido sentir cierto "alivio" porque, una vez acordado el formato negociador, la discusión pueda centrarse "en la substancia" de las conversaciones y no en quién debe participar en ellas.

PUBLICIDAD

En cualquier caso, Kallas ha advertido del riesgo de que el nuevo equipo negociador genere "estructuras paralelas" dentro de la UE que impliquen costes presupuestarios adicionales, al recordar que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ya cuenta con expertos en Rusia, en los acuerdos internacionales y en la historia de las relaciones con Moscú.

"Espero que este tipo de estructura no cree estructuras paralelas que, en realidad, supongan costes para el presupuesto", ha indicado, antes de defender que debe aprovecharse la experiencia de los profesionales del SEAE.

También se ha hecho eco de las peticiones de varios ministros de Exteriores de los Veintisiete, que han reclamado durante la reunión de este lunes participar directamente en las negociaciones de paz sobre Ucrania, en lugar de limitarse a recibir información sobre los avances de las conversaciones.

PUBLICIDAD

"Lo que dijeron muchos ministros es que no quieren simplemente recibir información sobre estas cuestiones. Quieren participar en estas conversaciones", ha explicado Kallas, quien ha asegurado que los jefes diplomáticos ya han trabajado en la definición de las exigencias máximas europeas y de las líneas rojas que deben mantenerse ante Moscú.