Kallas pide pasar al contenido de las negociaciones de paz tras no optar la UE a designarla como interlocutora

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La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha constatado este lunes que los líderes europeos ya han definido el formato de representación de la UE en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, por lo que ha defendido que ahora corresponde centrarse en "el contenido" de las conversaciones, después de que los Veintisiete acordaran enviar una delegación conjunta de representantes institucionales y de cinco países europeos, sin designarla a ella como interlocutora única.

"El viernes los líderes decidieron el formato, pero tenemos que trabajar en el contenido, como hemos hecho hasta ahora", ha afirmado la jefa de la diplomacia europea en declaraciones a los medios a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este lunes en Bruselas, donde los ministros abordarán la situación en Ucrania y las negociaciones para poner fin a la invasión rusa.

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Preguntada por la prensa expresamente por su ausencia del equipo negociador acordado el viernes, Kallas ha evitado cuestionar la decisión de los jefes de Estado y de Gobierno europeos, aunque ha reivindicado tanto su papel al frente de la diplomacia comunitaria como la experiencia de los expertos del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en las negociaciones con Moscú.

"Los líderes lo decidieron así, por lo que es su decisión", ha señalado, antes de recordar que se reúne "todos los meses" con los ministros de Exteriores de la UE y que cuenta con expertos en el SEAE que "conocen las negociaciones anteriores" y están especializados en Rusia.

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"Así que puedo seguir trabajando en el contenido para mantener el foco también en el contenido", ha añadido, esta vez sin reivindicarse a sí misma y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, como responsables de asumir la voz del bloque en las conversaciones de paz para Ucrania, en tanto que fueron elegidos por los 27 para representarles en asuntos de seguridad europea, como hizo el jueves.

Sus declaraciones llegan después de que los líderes europeos acordaran el pasado viernes, durante la cumbre informal celebrada en Dublín, que Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido, junto a representantes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, integren el equipo europeo que participará en las conversaciones de paz auspiciadas por Estados Unidos.

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El acuerdo se produjo después de que Kallas reivindicara su papel como interlocutora europea en las negociaciones, en virtud de sus responsabilidades como Alta Representante para Política Exterior, aunque finalmente los dirigentes europeos optaron por una representación más amplia, sin designar a una única persona para hablar en nombre del bloque.

EXIGE CONTRAPARTIDAS A RUSIA EN LAS NEGOCIACIONES

En cuanto al contenido de las conversaciones, Kallas ha defendido que la UE debe plantear sus propias exigencias a Moscú frente a las demandas rusas, que ha calificado de "absurdas", y ha insistido en que cualquier negociación debe partir de un alto el fuego.

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"Tenemos que asegurarnos de que, sea quien sea el equipo negociador, se les pregunte siempre: ¿Habéis pedido algo a cambio?", ha afirmado, advirtiendo de que la UE dispone de instrumentos de presión como las sanciones y los activos rusos inmovilizados.

En este sentido, ha defendido que los europeos no deben dar ningún paso "sin obtener nada a cambio", tanto en lo relativo a Ucrania como a la seguridad europea a largo plazo.

Asimismo, ha confirmado que entre las exigencias europeas figura la retirada de las tropas rusas de todos los países en los que mantienen presencia militar, al considerar que debe respetarse la Carta de Naciones Unidas.

"Lo que necesitamos ver ahora es un alto el fuego para poder iniciar las conversaciones sobre cualquier otra cosa", ha insistido, denunciando que Rusia continúa intensificando sus ataques contra infraestructuras civiles y energéticas ucranianas.