Kallas aboga por recurrir a Inteligencia para obtener datos de excombatientes rusos y prohibirles entrar en la UE

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La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha abogado este lunes por recurrir a los servicios de Inteligencia comunitarios para obtener información sobre los soldados rusos que han participado en la invasión de Ucrania, con el objetivo de identificarlos y prohibirles la entrada en territorio europeo, una medida que los Veintisiete debaten si incluir en el próximo paquete de sanciones contra Moscú.

"Hoy en día hay formas de hacerlo. Todos contamos con muy buenos profesionales de Inteligencia", ha defendido la jefa de la diplomacia europea en una rueda de prensa posterior al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) celebrado en Bruselas, al ser preguntada por cómo podría la UE acceder a los registros de los militares rusos que han combatido en Ucrania.

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De esta forma se podría solucionar, según ha explicado, el problema que ven algunos Estados miembro a la hora de aprobar esta medida, y es la dificultad de identificar en frontera a las más de 1,5 millones de personas que han participado en la invasión de Ucrania del lado ruso, sin tener que prohibir la entrada a territorio comunitario de otros ciudadanos de Rusia que no hayan participado en el conflicto.

Según la política estonia, las dificultades para identificar a los soldados rusos podrían superarse gracias a los registros que mantienen las propias autoridades de Moscú, dado que "Rusia es, en realidad, muy burocrática", y conservan información sobre todas las personas que han participado en la invasión de Ucrania.

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"Todos tenemos muy buenos servicios de Inteligencia, así que no soy experto en los aspectos técnicos, pero los expertos dicen que es bastante fácil de obtener", ha reconocido Kallas, esgrimiendo que sería más sencillo d elo que parece obtener esos datos.

La Alta Representante ha explicado que la posibilidad de impedir la entrada en la UE a los combatientes y excombatientes rusos en la guerra de Ucrania continúa sobre la mesa de los Veintisiete tras meses de negociaciones, aunque ha admitido que algunos gobiernos mantienen reservas sobre la manera de poner en práctica esta prohibición.

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EL 22º PAQUETE DE SANCIONES CONTRA RUSIA

Por otra parte, Kallas ha anunciado que la Unión Europea presentará en "los próximos días" el 22º paquete de sanciones contra Rusia, con el objetivo de incrementar la presión sobre Moscú ante la falta de avances hacia un alto el fuego en Ucrania.

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La jefa de la diplomacia europea ha explicado que los ministros de Exteriores de los Veintisiete también han reclamado este lunes endurecer las políticas de visados para los ciudadanos rusos e impedir que los deportistas de ese país participen en competiciones deportivas celebradas en territorio comunitario.

Asimismo, ha recordado que los Estados miembro han aprobado este lunes 140 nuevas inclusiones en las listas de sancionados, dirigidas contra refinerías, entidades bancarias, empresas de comercio electrónico y compañías de terceros países que contribuyen a sostener la denominada flota fantasma rusa.

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