Gilbert Houngbo, el discreto director de la OIT que concilia a sindicatos y patronal

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Antonio Broto

Ginebra, 16 nov (EFE).- El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 2022, Gilbert Houngbo, reelegido este lunes para un segundo mandato hasta 2032, ha hecho valer frente a la española Yolanda Díaz una imagen de líder discreto pero capaz de poner de acuerdo a trabajadores y empleadores.

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El que fuera primer ministro de Togo entre 2008 y 2012 ha apoyado su candidatura en su experiencia internacional, su talante conciliador y su huida de polémicas en los más de cuatro años que ha dirigido la centenaria organización.

El político y diplomático de 65 años ha vivido durante su primer mandato al frente de la agencia la recuperación de los mercados laborales globales tras los estragos que la pandemia del covid-19 causó en el empleo mundial, y el amanecer de los nuevos desafíos que al mundo del trabajo le va a plantear la inteligencia artificial.

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Ante la IA, la robótica y otros desarrollos tecnológicos de la llamada cuarta revolución industrial, Houngbo subraya que, como en otros momentos disruptivos de la historia, se perderán millones de empleos pero nacerán muchos otros nuevos, que requerirán nuevas formaciones para las que hay que estar preparado.

Otro desafío que Houngbo ha tenido que afrontar en su primer mandato es la crisis financiera que en su agencia ha generado, como ha ocurrido en otras de Naciones Unidas, la caída de contribuciones de países como Estados Unidos, especialmente tras el regreso a la presidencia de Donald Trump en 2025.

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Como en otras agencias, la OIT ha tenido que plantearse recortes de plantilla que en este caso podrían afectar a unos 120 empleados, aproximadamente un 3,5 % de todo su personal.

Formado en gestión de empresas, Houngbo trabajó varios años en el sector privado en Canadá y en 1996 comenzó a trabajar para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde llegó a ser el director regional para África, antes de su designación como jefe de Gobierno de su país en 2008.

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En 2013 retomó su carrera internacional como director general adjunto de la OIT hasta que en 2017 llegó a la presidencia del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, y desde octubre de 2022 es el primer africano al frente de la OIT. EFE