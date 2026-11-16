Gemini se conecta a Google Wallet para dar respuestas sobre las finanzas personales del usuario

16/11/2026 Imagen de Personal Intelligence de Google.. Google ha anunciado que Google Wallet ya está en la lista de aplicaciones que se pueden conectar a la función de Personal Intelligence de Gemini, de cara a ayudar a los usuarios con su economía y ofrecer respuestas sobre finanzas personales. POLITICA GOOGLE

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Google ha anunciado que Google Wallet ya está en la lista de aplicaciones que se pueden conectar a la función de Personal Intelligence de Gemini, de cara a ayudar a los usuarios con su economía y ofrecer respuestas sobre finanzas personales.

La tecnológica lanzó 'Inteligencia personal' en enero de este año como una nueva función para hacer que Gemini sea más útil para los usuarios, al poder conectarlo con plataformas como Gmail, Fotos o YouTube para que utilice la información de estos servicios en sus respuestas.

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Ahora, Google ha ampliado esta experiencia de Personal Intelligence al conectarla con Google Wallet, de manera que puede dar respuestas sobre finanzas personales al usuario a través de la conversación natural, además de dar la opción de conectar las tarjetas bancarias y de crédito a Wallet a través de la plataforma Plaid, tal y como lo ha compartido en un comunicado en su blog.

Esta novedad llega una semana después de que Anthropic lanzase 'Personal Finance', que también conecta las tarjetas del usuario a través de la plataforma Plaid para la asistencia financiera.

En el caso de Google, su funcionamiento se basa en invocar a '@Google Wallet' a través del chat de Gemini, para poder hacer preguntas sobre las finanzas personales, presupuestos y más. De hecho, Google ha compartido algunos ejemplos del uso que le pueden dar los usuarios a esta experiencia, que comenzó a desplegarse el viernes pasado en Estados Unidos para la versión web y en las 'apps' de Android e iOS.

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Uno de ellos es el repaso de los gastos realizados en los últimos tres meses para deducir cómo puede el usuario ahorrar una cifra determinada en los tres siguientes. Para ello, el asistente genera una serie de gráficas dinámicas que muestran el flujo de gastos, la distribución de los activos y los presupuestos directamente en el chat.

Otros ejemplos van desde la revisión del precio de las suscripciones para determinar si alguna ha recibido una subida, hasta la revisión de pagos concretos como todos aquellos relacionados con regalos y viajes del año pasado.

Además, Gemini solo tiene acceso a la información de las cuentas y en ningún momento puede gestionarlas, mover o invertir dinero. Es más, la conexión a Wallet es totalmente opcional, se activa a través de la sección de los ajustes de Personal Intelligence y se puede desactivar cuando el usuario lo desee.

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Por último, Google ha aprovechado para anunciar el resumen de memoria, una nueva función que ofrece una vista general de todas las preferencias e intereses guardados que tiene Gemini del usuario.