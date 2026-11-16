FundéuRAE: “emplazar” no es lo mismo que “instar”

Guardar

Madrid, 16 nov (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, indica que “emplazar” alude a la concesión de un tiempo para que se haga algo o a la citación de alguien en un momento dado, por lo que no equivale a “instar”, que se refiere a una petición en general, con urgencia o insistencia.

En los medios de comunicación es posible ver a veces frases como “El diputado lo ha emplazado a irse por su gestión en la consejería”, “Se ha comprometido y ha emplazado a que el presidente diga si asume el mismo compromiso” o “La líder lo ha emplazado a que actúe y tome medidas urgentes”.

PUBLICIDAD

Entre otros sentidos, el verbo “emplazar”, en cuyo origen se reconoce el sustantivo “plazo”, se define en el “Diccionario de la lengua española” como ‘dar a alguien un tiempo determinado para la ejecución de algo’ o ‘citar a alguien en determinado tiempo y lugar, especialmente para que dé razón de algo’. Se trata, pues, de un término que incluye la idea de un lapso y que no es sinónimo de otros como “instar”, “urgir”, “conminar”, “reclamar”, etc., que apuntan a una petición en principio apremiante o hecha con ahínco. Por ello, lo preferible es no utilizar “emplazar” en lugar de verbos como los citados para hablar de que se solicita algo sin dilación.

Por lo tanto, lo recomendable sería reescribir los ejemplos del principio, que se refieren a demandas para las que no se da un plazo de tiempo determinado: “El diputado lo ha urgido a irse por su gestión en la consejería”, “Se ha comprometido y ha reclamado que el presidente diga si asume el mismo compromiso” y “La líder lo ha instado a que actúe y tome medidas urgentes”.

PUBLICIDAD

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE