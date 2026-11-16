FIAB participa en la misión empresarial de UE a México para impulsar exportaciones de alimentación y bebidas

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La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) participa desde este lunes y hasta el próximo jueves en la misión empresarial agroalimentaria de la Unión Europea a México, una iniciativa de la Comisión Europea para facilitar el acceso de los alimentos y bebidas europeos al mercado mexicano y generar nuevas oportunidades comerciales para las empresas del sector.

En concreto, la delegación, encabezada por el comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, reúne a representantes de empresas y organizaciones del sector agroalimentario europeo con capacidad exportadora.

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De esta forma, la agenda permitirá profundizar en el conocimiento de las condiciones de acceso al mercado mexicano y favorecer el contacto directo con compradores y operadores locales, identificando nuevas oportunidades para los productos de la UE, bajo el Acuerdo de Libre Comercio UE-México.

Así, el programa incluye encuentros empresariales B2B, sesiones sobre acceso al mercado mexicano, visitas a establecimientos y operadores comerciales, reuniones sectoriales y actividades de networking. Asimismo, la misión presta especial atención a la promoción de los estándares de calidad europeos, las indicaciones geográficas y los productos ecológicos.

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FIAB ha recordado que México ocupa una posición destacada para la industria europea y española de alimentación y bebidas, al ser el décimo país más poblado del mundo y posicionarse como uno de los principales socios comerciales de la Unión Europea en América Latina.

Las exportaciones de productos alimentarios españoles a México alcanzaron el pasado año los 633,87 millones de euros, situando al país como el decimoquinto destino mundial de los productos nacionales y como uno de los principales países destinatario de exportaciones españolas en Latinoamérica.

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"El Acuerdo Global Modernizado UE-México abrirá nuevas oportunidades para la industria española de alimentación y bebidas al reducir aranceles, facilitar las exportaciones y reforzar la protección de sus indicaciones geográficas. Mientras se completa su ratificación, el Acuerdo Comercial Interino (ITA) permite adelantar estos beneficios. Confiamos en que México complete pronto su aprobación para permitir su entrada en vigor", ha asegurado la directora de Internacionalización y Política Comercial Internacional y representante de la Federación en la misión, Verónica Puente.

FIAB considera "fundamental" continuar avanzando en la apertura y consolidación de mercados internacionales y aprovechar los acuerdos comerciales de la Unión Europea para mejorar las condiciones de acceso de los productos españoles a terceros países.

Respecto a las importaciones de productos, ha señalado la importancia de que los alimentos y materias primas cumplan las mismas normas de calidad, seguridad alimentaria, medioambiente y bienestar animal que se exigen en la UE.