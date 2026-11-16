El petróleo brent baja casi el 3 % y se negocia a cerca de 93 dólares el barril

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Madrid, 16 nov (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en enero se cotiza este lunes por la tarde con una caída de casi el 3 % y se aproxima a 93 dólares, pendiente de la situación en Oriente Medio.

A las 18.00 hora española (17.00 GMT), el brent, crudo de referencia de Europa, rebajaba su precio el 2,64 %, hasta 93,31 dólares en el mercado de futuros de Londres. De momento ha oscilado entre un precio máximo de 96,77 dólares a las 7.38 horas (6.38 GMT) y uno mínimo de 92,84 dólares a las 16.24 horas (15.24 GMT).

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El pasado viernes, el precio del crudo cerró prácticamente plano, en 95,84 dólares el barril, después de que un día antes, el jueves, subiera más del 3 %, tras asegurar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que su país ya no necesita un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra.

Por su parte, el west texas intermediate, de referencia en Estados Unidos, se cambia a esta hora a 86,37 dólares con una caída del 2,47 %.

El gas natural en el mercado europeo de Países Bajos bajaba el 7,44 %, hasta 84,18 euros el megavatio hora.

Este domingo, Irán ha advertido de que continuará respondiendo a los ataques en su contra, después de que la Guardia Revolucionaria informara de una segunda ofensiva en dos días contra objetivos estadounidenses en Baréin, en represalia por un reciente bombardeo estadounidense contra la sureña ciudad iraní de Sirik.

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Asimismo, se conoció que dos petroleros sufrieron fuertes explosiones tras chocar contra minas navales en el estrecho de Ormuz y uno de ellos, un superpetrolero que transportaba más de dos millones de barriles de crudo, se hundió en aguas del golfo Pérsico.

Irán aseguró que ambos buques habían apagado sus sistemas de identificación y posicionamiento para atravesar de manera "ilegal" el estrecho con el apoyo de las fuerzas estadounidenses y que se incendiaron tras las explosiones.

El sábado, Irán ya reportó al menos cinco incidentes con buques, en medio de una intensificación de estos sucesos desde mediados de septiembre y del pulso entre Irán y Estados Unidos por el control del estrecho de Ormuz.