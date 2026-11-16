El partido de Le Pen acusa a los bancos franceses de negarles préstamos para la campaña

Guardar

París, 16 nov (EFE).- El partido de la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen acusó este lunes a los bancos franceses de negarles los créditos necesarios para financiar la campaña presidencial, que han obtenido de dos entidades europeas cuyo nombre no han indicado.

El responsable del programa económico de la Agrupación Nacional (RN), Jean-Philippe Tanguy, acusó este lunes en la televisión pública France 2 al "sistema bancario francés" de "maltratar a su partido" y apuntó a que lo hacen por su promesa electoral de reducir las comisiones bancarias si llegan al poder.

PUBLICIDAD

"Ningún banco francés ha querido prestarnos. Es un fracaso de este Gobierno que había prometido un banco de la democracia", señaló Tanguy, que agregó que "ningún banco francés está contento con el programa del RN, lo cual es una buena señal".

La semana pasada el tesorero del partido, Kévin Pfeffer, reconoció que tienen avanzadas las negociaciones con dos bancos europeos para obtener 10,6 millones de euros en préstamos, la casi totalidad del coste de la campaña que reembolsa posteriormente el Estado en caso de que la candidata supere el 5 % de los votos en la primera vuelta.

PUBLICIDAD

Para las presidenciales de 2022 el RN tampoco obtuvo créditos de bancos franceses, pero su campaña fue financiada por una entidad húngara.

Tanguy aseguró también que Le Pen no cuenta aún con los 500 avales de cargos públicos necesarios para hacer oficial su candidatura a las presidenciales de abril-mayo próximo.

Señaló que les faltan unos cien e hizo un llamamiento a los alcaldes del país para que respalden la cuarta intentona de la líder ultraderechista para alcanzar el Elíseo, para la que es la favorita de las encuestas. EFE