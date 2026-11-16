Agencias

El ministro de Exteriores ucraniano informa a Albares sobre los contactos con Rusia

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Kiev, 16 nov (EFE).- El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, informó este lunes a su homólogo español, José Manuel Albares, de la marcha de las negociaciones con Rusia, Estados Unidos y varios países europeos para poner fin a la guerra ruso-ucraniana.

Según informó Sibiga en su cuenta de X desde Bruselas, el jefe de la diplomacia ucraniana también habló con Albares de cómo Ucrania ha logrado mejorar su situación en el frente y de los ataques constantes rusos a la infraestructura energética del país antes del invierno.

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“Hemos hablado de nuestra cooperación bilateral, hemos coordinado posiciones dentro de las organizaciones internacionales e intercambiado puntos de vista sobre una serie de acontecimientos europeos e internacionales”, escribió.

El ministro ucraniano también agradeció a España un apoyo que, según destacó, "salva vidas" de ucranianos en el contexto de la agresión militar rusa. EFE

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