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Dávila critica la "deslealtad" del Gobierno al no dar información al Cabildo sobre los traslados de migrantes a Tenerife

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La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (CC), ha criticado este lunes la "absoluta deslealtad" del Gobierno central al no ofrecer información a la corporación sobre los traslados de migrantes desde El Hierro a la isla.

En declaraciones a los periodistas ha comentado que la 'isla del Meridiano' está "superada" pero muchos de sus migrantes vienen a Tenerife son "filiados" aquí y se ha tenido que abrir de forma anticipada un CATE en Granadilla y también se va a reabrir el campamento de Las Canteras.

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"El Gobierno de España que no nos da ninguna información, ni al Gobierno de la isla, al Cabildo de Tenerife, ni a los ayuntamientos a los que llegan estos migrantes", ha indicado, lamentado que ahora mismo no saben "cuántos migrantes" hay en la isla, una información "indispensable" para poder calibrar los servicios que hacen falta, entre otras cosas porque a las 72 horas "ya pueden estar en la calle".

La presidenta ha esgrimido su "solidaridad" con la isla de El Hierro y su "respaldo absoluto" al presidente Canarias, Fernando Clavijo, ante la reunión de la comisión interministerial de este martes en la que va a exigir "respuestas inmediatas".

Ha afeado al Gobierno que "no ha hecho nada" pese a que disponía de informes de los servicios de Inteligencia de que este repunte migratorio en Canarias "se iba a dar" y ahora todos los servicios implicados "están completamente saturados, sobrepasados", con Salvamento Marítimo "trabajando sin descanso". "Esta es una situación que no nos merecemos", ha detallado.

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En esa línea ha comentado que el despliegue y la cooperación de los ministerios de Interior y Asuntos Exteriores "tenían que haber venido mucho antes", pues el repunte migratorio viene desde 2006, y ahora se hace "tarde y mal, con una absoluta falta de previsión".

Además ha dicho que es "sangrante" que España aún no haya pedido el despliegue del Frontex ni las medidas extraordinarias de la Unión Europea tras la reunión de la interministerial de la semana pasada, lo mismo que no hayan llegado los refuerzos prometidos.

"No sé a qué están esperando. ¿Qué más tiene que pasar en Canarias para que este Gobierno se movilice y movilice los recursos?", se ha preguntado.

"Tenemos que dar respuestas y lo digo con todo el corazón, y la estamos dando, cuando a mí me llama el delegado del Gobierno una noche del sábado para decirme si tenemos capacidad con nuestras guaguas de Titsa para poder dar traslado a barcos completos llenos de migrantes que vienen desde El Hierro, la respuesta es sí, y lo hemos hecho y lo seguimos haciendo", ha indicado.

Ha reclamado "lealtad" en "ambos sentidos" y en este caso concreto echa en falta la "información básica" que deben tener las autoridades locales. "No tenemos información, no tiene información Alpidio en El Hierro, no tenemos información los cabildos, no tienen información nuestros ayuntamientos", ha apuntado.

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