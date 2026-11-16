Costa Rica refuerza su oferta MICE en IBTM World con 700 hectáreas protegidas y un nuevo JW Marriott

Guardar

Costa Rica presentará en la feria internacional IBTM World 2026 -que se celebra del 17 al 19 de noviembre en Barcelona- su estrategia para el turismo de reuniones e incentivos (MICE), apoyada en la ampliación de su proyecto de conservación forestal 'MICE Forest', la apertura del primer resort todo incluido de la marca JW Marriott a nivel mundial y el impulso comercial en Europa y Latinoamérica, según ha informado el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Desde el expositor M109 del recinto ferial barcelonés, el destino detallará la expansión de 'MICE Forest' en la región de Guanacaste, un programa vinculado a la restauración de ecosistemas que pasará de las 400 hectáreas actuales a alcanzar las 700 hectáreas protegidas en enero de 2027.

PUBLICIDAD

En el plano hotelero, la oferta corporativa del país incorpora el 'JW Marriott Costa Elena Resort & Spa, All-Inclusive' en Playa El Jobo (La Cruz, Guanacaste), el primer establecimiento todo incluido de la enseña de lujo de Marriott a nivel global, orientado a viajes de incentivo y encuentros empresariales.

Asimismo, el ICT intensificará su promoción en Colombia, Brasil y el mercado europeo --con especial foco en España, Alemania y Reino Unido-- para captar eventos de alto valor, según ha destacado el jefe del Departamento de Segmentos Especializados del organismo, Rafael Quesada.

PUBLICIDAD