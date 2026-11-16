China defiende el libre comercio en una cumbre en Manila antes de la llegada de Trump

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Manila, 16 nov (EFE).- El primer ministro chino, Li Qiang, reafirmó este lunes en una cumbre regional en Manila el "compromiso pleno" de Pekín con "la promoción del libre comercio" pese al aumento de restricciones, en un mensaje velado a EE. UU., cuyo presidente, Donald Trump, llegará mañana a la capital filipina.

"Pese al aumento de restricciones económicas y comerciales, permanecemos plenamente comprometidos con el libre comercio", subrayó hoy Li al inicio de un encuentro con los dirigentes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que celebran su cumbre anual con sus socios desde ayer y hasta el martes en Manila.

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Li, quien no aludió directamente a EE. UU., destacó el incremento de los intercambios con una región que tiene a Pekín como su mayor socio comercial, y que, junto a Europa, es el destino al que China más ha aumentado las exportaciones a raíz de los aranceles de Trump.

La participación del primer ministro chino en la cumbre, a la que el presidente Xi Jinping no suele acudir, buscó destacar los puntos de entendimiento frente a un EE. UU. que se percibe distante con Trump y cuyas políticas, como la arancelaria pero también la guerra de Irán y su consecuente crisis energética, han causado estragos en países asiáticos como Filipinas.

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Li también habló sobre el aumento de la cooperación en inteligencia artificial (IA), energías renovables y economía digital.

En la reunión se designó 2027 como el "Año de la Cooperación en Inteligencia Artificial China-ASEAN".

Pese a todo, las fricciones con China están muy presentes, sobre todo en el mar de China Meridional, aguas ricas en recursos y claves para el comercio mundial que Pekín reclama casi en su totalidad, lo que choca con las reivindicaciones de países del grupo como Filipinas, Malasia, Vietnam y Brunéi.

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Aunque Manila se había comprometido con concluir el código de conducta en el mar de China Meridional con Pekín durante su presidencia anual de la ASEAN, a punto de finalizar, las negociaciones han llegado al 80 %, según la secretaria de Exteriores, Theresa Lazaro, quien aseguró hoy que no están "decepcionados" por ello, tras meses de tensiones diplomáticas con Pekín y choques de embarcaciones de ambos países.

Formada por Birmania, Filipinas, Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Vietnam, Tailandia y Timor Oriental, el bloque se reunió hoy también con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, quien abogó igualmente por fortalecer la cooperación en IA.

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En este sentido, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, también presente en Manila, urgió a la ASEAN a "aprovechar las oportunidades" de la IA.

"Este ha sido el año del 'shock' energético, pero también del amor-odio por la IA. La IA está aquí, y está aquí para quedarse", dijo Georgieva, en pleno debate sobre si el boom de esta tecnología está llegando a un límite, y con el escándalo y la incertidumbre sobre el futuro del gigante tecnológico Nvidia como telón de fondo.

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La ASEAN continuará mañana sus reuniones con Japón, Corea del Sur e India, cuyos respectivos líderes, Sanae Takaichi; Lee Jae-myung, y Narendra Modi, ya se encuentran en Manila, y también se espera que celebre al final de la cumbre una reunión con Trump, quien en principio también se verá con los líderes del Quad (Australia, Japón, India y EE. UU.), alianza para contrarrestar el peso de Pekín en el Indo-Pacífico.

Aunque, como dijo hoy Lazaro, será entonces cuando se prevé que se discuta de temas más internacionales, como la guerra de Ucrania o Irán, Guterres ya dedicó este lunes varios comentarios a dichos asuntos durante una rueda de prensa en Manila.

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El secretario general de la ONU aseguró que, en cuanto a Ucrania, el objetivo sigue siendo "un alto el fuego inmediato e incondicional" y un acuerdo que respete la "integridad territorial" del país, después de unas declaraciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre supuestas presiones para salir del Donbás.

El presidente ucraniano dijo este sábado que, durante las negociaciones trilaterales en Abu Dabi, EE. UU. planteó por primera vez la posibilidad de admitir a Ucrania en la OTAN si sus fuerzas se retiran de las partes que aún controlan en el Donbás.

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Guterres también respondió a preguntas sobre la inédita reunión prevista el jueves en Shenzhen (China) entre los líderes de las tres mayores potencias nucleares del mundo -el ruso, Vladímir Putin; el chino, Xi Jinping; y el estadounidense, Donald Trump-, en los márgenes de la segunda cumbre asiática de la semana, la del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

"Si realmente se comprometieran con una desnuclearización significativa, sería un gran logro para la humanidad", subrayó. EFE

(foto)(vídeo)