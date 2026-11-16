China confirma la reunión entre Xi, Trump y Putin este jueves en Shenzhen

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Pekín, 16 nov (EFE).- China confirmó este lunes que los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia: Xi Jinping, Donald Trump, y Vladímir Putin, respectivamente, se reunirán el próximo jueves en Shenzhen, al margen de la cumbre de líderes de la APEC, en un encuentro que tendrá el control del armamento nuclear entre sus principales asuntos.

La cancillería del país asiático ratificó -en un escueto comunicado- la celebración de la reunión trilateral, después de que el Kremlin confirmara la semana pasada que las tres potencias habían acordado celebra el encuentro.

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La Casa Blanca había adelantado antes que el diálogo se centraría en la reducción de los arsenales nucleares, aunque rebajó las expectativas sobre posibles resultados inmediatos.

"No esperamos llegar a ningún acuerdo. Es una primera conversación, una primera introducción para reducir el número de armas nucleares", explicó un funcionario estadounidense durante una llamada con la prensa.

Por su parte, el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, aseguró que Moscú y Washington conceden una gran importancia al encuentro y expresó su confianza en que tenga un "efecto terapéutico para la situación internacional".

El encuentro reunirá a los mandatarios de tres potencias nucleares, en un contexto marcado por la guerra de Ucrania y el conflicto en Irán.

El presidente estadounidense también tiene previsto encontrarse con Xi en una reunión bilateral, en un momento de relativa distensión comercial, tras la prórroga hasta enero de 2027 de la tregua arancelaria entre Washington y Pekín.

La cumbre de la APEC se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, ciudad del sureste de China, que acogerá a los líderes de las 21 economías del foro.