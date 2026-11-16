Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 16 nov (16.00 GMT)

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Madrid, 16 nov (EFE).-

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que es posible que se reúna con el líder norcoreano, Kim Jong-un, durante el transcurso de su gira por Asia, que transcurre entre hoy y el 19 de noviembre y que en principio llevará al mandatario a la capital filipina, Manila, y a la ciudad china de Shenzhen.

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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que la suspensión total de vuelos que sufrió el país el viernes pasado se debió a que los "equipos son antiguos".

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Beirut.- El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, abogó este lunes en Beirut por que el grupo chií Hizbulá entregue voluntariamente sus armas al Estado libanés, en una visita para abordar el final de la misión de paz en el Líbano (FINUL), cuyo mandato expira a finales de este año.

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Asunción.- El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, ofreció este lunes a la Fiscalía "todos los recursos" para esclarecer lo ocurrido con la intervención del banco Ueno bank, que le costó el cargo al ahora expresidente Santiago Peña, y defendió que los paraguayos merecen "saber la verdad".

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Lima.- El papa León XIV pidió este lunes una sociedad con menos consumismo y más solidaridad, durante la visita este lunes en la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Lima, en la última etapa de su viaje por Latinoamérica.

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La Restinga (España).- Las 1.467 personas llegadas este domingo a Canarias en nueve cayucos, ocho a El Hierro y uno a Tenerife, elevan a 3.047 el balance del fin de semana, según el recuento realizado por EFE con información de los servicios sanitarios, Salvamento Marítimo y el 112.

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Donetsk (Ucrania).- Ciudadanos ucranianos evacuados de la ciudad de Kramatorsk, situada en la línea del frente, llegaron este lunes a un centro para desplazados internos en la región de Donetsk, en medio de la invasión rusa en curso.

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Madrid.- El presidente de España, Pedro Sánchez, ha recibido este lunes al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, donde ambos mandatarios han mantenido una reunión después de que Orsi llegara a España el pasado sábado 14 de noviembre.

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Ginebra.- El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el togolés Gilbert Houngbo, quien fue reelecto hoy para un segundo mandato de cinco años, dijo que alienta a todos los Estados miembros que tengan retraso en sus cuotas a que se pongan al día, incluido Estados Unidos, que pagó por última vez sus contribuciones obligatorias en 2023.

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Madrid.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo del Gobierno español, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes que retira su candidatura a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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Washington.- Una jueza federal bloqueó temporalmente el cierre del Campo de Golf East Potomac, en Washington, previsto por el Gobierno de Donald Trump para iniciar la remodelación de su campo de golf, un proyecto que busca convertirlo en una instalación de nivel de campeonato.

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Madrid.- El Frente Polisario, movimiento de liberación del Sáhara Occidental, interpuso este lunes una reclamación administrativa ante el Ministerio de Transportes para pedir al Gobierno de España el cese de los vuelos entre Madrid y Dajla (Sáhara Occidental), una ruta a cargo de Ryanair y promocionada como "una aventura marroquí".

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Los Ángeles (EE.UU.).- La cantante española Rosalía recibió una nominación al Grammy a álbum del año por 'Lux', con el que competirá en esta categoría frente a Olivia Dean, por 'The Art of Loving', y Taylor Swift por 'The Life of a Showgirl'.

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Pabradė (Lituania).- Lituania celebró este lunes la llegada de dos batallones del Ejército de Estados Unidos como parte de la rotación periódica de tropas estadounidenses en el país más meridional de este país báltico miembro de la OTAN.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Sienna Spiro, Ella Langley y Geese figuran entre los nominados a mejor artista nuevo de la 69ª edición de los Grammy que se celebrarán el próximo 7 de febrero en Los Ángeles.

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Madrid.- El Museo Nacional del Prado ha presentado hoy la muestra "Rainer Maria Rilke y el arte español", una exposición que llega con motivo del centenario del fallecimiento del poeta y novelista austriaco (Praga 1875 - Montreaux, 1926) y que esta dedicada a analizar la influencia de la cultura española en su trayectoria artística.

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Lisboa.- El Museo Nacional de Arte Antiguo de Lisboa reabrirá el próximo 21 de noviembre tras permanecer un año cerrado por obras. Su directora, María Jesús Monge, ya planifica la siguiente etapa, con un proyecto de gran envergadura: una exposición sobre los cristianos conversos del siglo XVI para la que ha solicitado al Museo del Prado el préstamo de varias obras.

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EFE

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