Agenda informativa multisoporte América para el 16 de noviembre 2026

PERÚ
- El papa León XIV culmina en Perú su primera gira por Latinoamérica, que incluyó visitas a Uruguay y Argentina y que concluirá con una multitudinaria misa en Lima. (Foto) (Video) (Directo)
PUBLICIDAD
- El papa León XIV visita la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Lima. (Foto) (Video)
ESTADOS UNIDOS
- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión informativa sobre la situación en Oriente Medio.
- La Academia de la Grabación anuncia a los nominados a los Grammy, los premios más prestigiosos de la industria musical. (Foto) (Video) (Directo)
- Shenzhen (China).- El presidente de EE.UU. Donald Trump aprovechará su gira por Filipinas y China para resaltar su imagen de negociador y reunirse de nuevo con su homólogo chino, Xi Jinping. (Foto) (Video)
HAITÍ
La valla perimetral que la República Dominicana construye a lo largo de su frontera con Haití cobra relevancia para sus autoridades debido a la violencia de las bandas armadas en el país vecino. (Foto) (Video)
CANADÁ
- Inicio de la Conferencia Mundial de Transporte Aéreo convocada por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
BRASIL
- El Banco Central brasileño divulga la variación en septiembre del Índice de Actividad Económica (IBC-Br), el indicador que usa para proyectar el resultado del PIB.
COLOMBIA
- La censura, el miedo a hablar, el retroceso en derechos conquistados y los recortes presupuestarios son las principales preocupaciones de colectivos feministas por los 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
MÉXICO
- Entrevista con Xavier de Bellefon, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Franco Mexicana, quien ve posible que el comercio entre México y Francia se triplique en cinco años.
BOLIVIA
- El boliviano Juan David Ramos Cadena, un ingeniero de sistemas de 30 años, creó ‘Luzi’, una asistente de inteligencia artificial (IA) que funciona en aimara. (Foto) (Video)
ARGENTINA
- El Ministerio de Economía de Argentina da a conocer el resultado de las cuentas de la Administración pública correspondientes a octubre.
ECUADOR
La Corporación Financiera Nacional, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), presenta 'Ella' para impulsar el crecimiento de las mujeres empresarias de Ecuador.
DEPORTES
Puerto Rico.- Las selecciones adultas de Puerto Rico y Guyana se enfrentan en Guyana en la tercera jornada del Grupo A de la Liga B de la Liga de Naciones de la Concacaf.
El Salvador.- La selección de El Salvador juega el martes el partido de vuelta contra San Martín en el repechaje de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf.
Ecuador.- Previa del amistoso entre Ecuador y Bolivia que se disputará el martes en Guayaquil por la fecha FIFA.
Mesa de Edición de América
mesaamerica@efe.com
ma/nvm/lpm