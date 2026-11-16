Agenda informativa multisoporte América para el 16 de noviembre 2026

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PERÚ

- El papa León XIV culmina en Perú su primera gira por Latinoamérica, que incluyó visitas a Uruguay y Argentina y que concluirá con una multitudinaria misa en Lima. (Foto) (Video) (Directo)

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- El papa León XIV visita la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Lima. (Foto) (Video)

ESTADOS UNIDOS

- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión informativa sobre la situación en Oriente Medio.

- La Academia de la Grabación anuncia a los nominados a los Grammy, los premios más prestigiosos de la industria musical. (Foto) (Video) (Directo)

- Shenzhen (China).- El presidente de EE.UU. Donald Trump aprovechará su gira por Filipinas y China para resaltar su imagen de negociador y reunirse de nuevo con su homólogo chino, Xi Jinping. (Foto) (Video)

HAITÍ

La valla perimetral que la República Dominicana construye a lo largo de su frontera con Haití cobra relevancia para sus autoridades debido a la violencia de las bandas armadas en el país vecino. (Foto) (Video)

CANADÁ

- Inicio de la Conferencia Mundial de Transporte Aéreo convocada por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

BRASIL

- El Banco Central brasileño divulga la variación en septiembre del Índice de Actividad Económica (IBC-Br), el indicador que usa para proyectar el resultado del PIB.

COLOMBIA

- La censura, el miedo a hablar, el retroceso en derechos conquistados y los recortes presupuestarios son las principales preocupaciones de colectivos feministas por los 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

MÉXICO

- Entrevista con Xavier de Bellefon, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Franco Mexicana, quien ve posible que el comercio entre México y Francia se triplique en cinco años.

BOLIVIA

- El boliviano Juan David Ramos Cadena, un ingeniero de sistemas de 30 años, creó ‘Luzi’, una asistente de inteligencia artificial (IA) que funciona en aimara. (Foto) (Video)

ARGENTINA

- El Ministerio de Economía de Argentina da a conocer el resultado de las cuentas de la Administración pública correspondientes a octubre.

ECUADOR

La Corporación Financiera Nacional, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), presenta 'Ella' para impulsar el crecimiento de las mujeres empresarias de Ecuador.

DEPORTES

Puerto Rico.- Las selecciones adultas de Puerto Rico y Guyana se enfrentan en Guyana en la tercera jornada del Grupo A de la Liga B de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El Salvador.- La selección de El Salvador juega el martes el partido de vuelta contra San Martín en el repechaje de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Ecuador.- Previa del amistoso entre Ecuador y Bolivia que se disputará el martes en Guayaquil por la fecha FIFA.

Mesa de Edición de América

mesaamerica@efe.com

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