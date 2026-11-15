Zverev se estrena con victoria ante el debutante Jódar

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Carlos Expósito

Turín (Italia), 15 nov (EFE).- El alemán Alexander Zverev, número uno del mundo, se estrenó en las Finales ATP de 2026 -que ya conquistó en dos ocasiones, en 2018 y 2021- con una victoria ante el español Rafa Jódar, por 6-4 y 6-4, en un duelo en el que se mostró decisivo con el saque.

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Jódar no pudo derribar el muro de 'Sascha', un tenista con una amplia experiencia en la conocida como Copa de Maestros, en la que cumple su novena participación en los últimos diez años con la única ausencia por lesión en 2022.

El madrileño, de 20 años, que hizo historia al clasificarse para las Finales ATP en su primer año como profesional, algo inédito hasta el momento, se quedó a las puertas de saborear su primer triunfo y convertirse, además, en el segundo jugador más joven en derrotar a un número uno en este torneo.

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El duelo comenzó muy parejo y ambos hicieron valer sus respectivos servicios. Sin sorpresas. Jódar fuerte en sus ofensivas y Zverev en sus saques. Reparto de juegos así hasta el 3-3, cuando Zverev, tras un largo intercambio, puso una bola medida inalcanzable para el español y le rompió el saque. Habían transcurrido veintiocho minutos.

Se desmarcó el alemán, ganó el quinto juego gracias a sus misiles desde el saque y Jódar intentó seguir en la disputa recortando distancias. El teutón cerró la primera manga en 41 minutos, confiado y lanzado a por el partido.

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En la segunda, la tónica al comienzo fue similar al primer set, y el alemán, que estuvo muy acertado en esta primera jornada del torneo, le volvió a romper el servicio para poner el 3-1 y mirar cara a cara al primer triunfo. Jódar peleó, dio guerra y trató de salir del partido con los pies por delante. Pero Zverev fue mucho Zverev.

La potente derecha del español fue solventada por la profundidad que empleó Zverev, siempre firme en su planteamiento. Controló el partido de principio a fin y dominó el ritmo, en una pista predilecta para él: dura, bajo techo y rápida. Consiguió cerrar el partido después de una hora y veintisiete minutos, en su primera bola de partido. Firmó en la cámara con su autógrafo y una sonrisa.

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Ambos se encuentran en puntos álgidos de sus respectivas carreras. Zverev alcanzó el número 1 a comienzos de este mes después de un año en el que sus rivales directos al puesto, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, se perdieron parte de la temporada por lesión. Pero el alemán también hizo méritos: se hizo con dos Grand Slams (Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos) y fue finalista en Wimbledon.

En el otro lado, Jódar, con 20 años, se convirtió en el primer jugador que logró clasificarse para el torneo de final de temporada en el mismo año en que debuta en el circuito ATP. Tras hacerlo en el al superar la fase previa del Abierto de Australia, cuando ocupaba el número 186, el joven madrileño acabará el año en el puesto 10.

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Sólo se habían enfrentado una vez, en cuartos de final de Rolad Garros, cuando el español cayó en tres sets, en un torneo que terminó levantando el propio alemán en la final ante el italiano Flavio Cobolli, que debuta este lunes contra el ruso Daniil Medvedev.

La andadura de Jódar en la Copa de Maestros continuará en los próximos días en los partidos que le enfrentarán a Ben Shelton, número 3, nuevo pupilo de Juan Carlos Ferrero, y el francés Arthur Fils. Tendrá que sudar el madrileño si quiere un puesto en las semifinales. EFE

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(foto)