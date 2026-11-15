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Rumanía denuncia ataques con drones contra buques comerciales en el mar Negro

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Las autoridades de Rumanía han denunciado que ataques con drones en aguas del mar Negro han alcanzado buques comerciales cerca de Sulina y del delta del Danubio durante la noche del sábado, así como la detección varios objetivos aéreos no identificados, lo que ha motivado el despliegue de cazas de la Fuerza Aérea rumana en dos ocasiones.

"Una vez más, la seguridad marítima en el mar Negro se ha visto amenazada", ha condenado el primer ministro, Luca Niculescu, en una publicación en redes sociales en la que ha presentado los incidentes registrados como una "violación" del Derecho Internacional "inaceptable".

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Niculscu ha vinculado estos hechos al deterioro de la seguridad provocado por la guerra de Rusia contra Ucrania, iniciada en febrero de 2022, y ha asegurado que la seguridad de los marineros es su "absoluta prioridad", antes de anunciar que emprenderá "todas las medidas necesarias" junto a sus aliados regionales y a la OTAN.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores ha condenado "enérgicamente" los ataques y ha reclamado su cese, al considerar que amenazan la navegación y el comercio marítimo, y ponen en duda el compromiso de Moscú con las negociaciones de paz.

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El jefe de la diplomacia rumana, ha asegurado, defenderá la libertad y la seguridad de navegación en el mar Negro durante la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores (FAC) prevista para este lunes.

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