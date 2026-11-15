Convocada una huelga en el transporte de mercancías por carretera en Nochebuena por la jubilación anticipada

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CCOO ha convocado una huelga en el transporte de mercancías por carretera para los próximos días 23 y 24 de diciembre en protesta por el retraso del Gobierno en la aprobación de los coeficientes reductores que permitirán a los trabajadores del sector jubilarse anticipadamente sin penalización.

El sindicato informará este lunes de los detalles de las movilizaciones y defiende que lleva meses alertando de los retrasos en los informes preceptivos y critica que, tras el anuncio de la convocatoria de elecciones, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha paralizado su emisión de forma injustificada.

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Ante esta convocatoria, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER) ha expresado su "sorpresa y rechazo" y ha considerado "totalmente injustificada y desproporcionada" una medida de presión que, a su juicio, se dirige contra las empresas transportistas, pese a que estas han respaldado e impulsado junto a los sindicatos la solicitud para aplicar los coeficientes reductores a los conductores profesionales.

La federación ha defendido que las empresas no son responsables de ningún incumplimiento administrativo y ha atribuido el bloqueo de la tramitación a la "inacción" del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, que, según ha señalado, dispone desde el pasado mes de julio de los informes preceptivos necesarios, pero ha frenado la convocatoria de la Comisión de Evaluación a raíz del adelanto electoral.

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Por ello, Fenadismer considera que las protestas deberían dirigirse ante la sede de dicho Ministerio y no contra las empresas del sector, que comparten la reivindicación de una jubilación anticipada para los conductores profesionales.

"Resulta incomprensible el calendario elegido por el sindicato convocante. Resulta difícil de entender que se fije una huelga sectorial para unas fechas posteriores a la celebración de las elecciones -cuando la presión política sobre el actual Ejecutivo carece de efectividad- y haciéndola coincidir con un momento tan simbólico y sensible como el día de Nochebuena, lo que ocasionaría un grave e innecesario perjuicio tanto a las empresas transportistas como al conjunto de los ciudadanos y a la cadena de suministro en plena campaña navideña", afirma la federación.

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Asimismo, Fenadismer ha anunciado que acudirá al acto de mediación ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) con voluntad de diálogo, pero ha reclamado a CCOO que reconsidere su postura y desconvoque la huelga.

La federación ha reiterado que seguirá trabajando para lograr una jubilación anticipada para el transporte por carretera de la que puedan beneficiarse tanto los conductores asalariados como los autónomos.