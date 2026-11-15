Victoria Federica deja su sello personal en 'La Regata', una menina con guiños a la pasión marinera de los Borbón. Victoria Federica ha querido imprimir su personalidad en la menina que ha diseñado para la novena edición de Meninas Madrid Gallery. Bajo el título de 'La Regata', la sobrina del rey Felipe VI ha apostado por una temática muy vinculada a su familia, con el mar y la navegación como grandes protagonistas. Una creación que permite descubrir su faceta más artística y en la que no faltan varios detalles cargados de significado. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Guardar

Victoria Federica ha querido imprimir su personalidad en la menina que ha diseñado para la novena edición de Meninas Madrid Gallery. Bajo el título de 'La Regata', la sobrina del rey Felipe VI ha apostado por una temática muy vinculada a su familia, con el mar y la navegación como grandes protagonistas. Una creación que permite descubrir su faceta más artística y en la que no faltan varios detalles cargados de significado.

El diseño combina tonos azulados que evocan el mar con pinceladas anaranjadas que recrean los colores de un atardecer. Sobre este paisaje aparecen dibujados varios veleros que recorren la figura. Entre ellos destaca uno en cuya vela puede leerse 'El Bribón', acompañado de una bandera de España, en un guiño a la conocida afición del rey Juan Carlos por las regatas.

PUBLICIDAD

Pero la creación también esconde un mensaje propio. Victoria Federica ha querido completar su menina con una frase que refleja toda una declaración de intenciones: "La autenticidad es el lujo de no parecerse a nadie". Un lema que aporta un significado especial a 'La Regata' y que acompaña a una propuesta en la que ha cuidado tanto la elección de los colores como los pequeños detalles.

La obra formará parte de la exposición urbana Meninas Madrid Gallery, que podrá contemplarse en la esquina de la calle Serrano con la calle Goya. Con esta participación, Victoria Federica se aleja por un momento de su habitual faceta vinculada a la moda y los eventos sociales para mostrar una vertiente mucho más creativa y personal.

PUBLICIDAD