De la Fuente descarta a Álvaro Valles, Jacobo Ramón, De Frutos y Roberto Fernández ante Inglaterra

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El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha descartado a los jugadores Álvaro Valles, Jacobo Ramón, Jorge de Frutos y Roberto Fernández, junto a un Alejandro Grimaldo que el sábado abandonó la concentración de la selección por un proceso febril, para el último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones de este domingo ante Inglaterra en el Riyadh Air Metropolitano.

Igual que en el encuentro ante la República Checa, el portero del Real Betis Álvaro Valles ha sido uno de los futbolistas descartados, mientras que la incorporación de Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal a la concentración tras el duelo del pasado jueves hace que se queden fuera de la lista otros dos delanteros, el del Rayo Vallecano Jorge de Frutos y el del RCD Espanyol Roberto Fernández.

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Además, la inclusión de Aymeric Laporte, uno de los tres que se quedaron fuera ante los de Santi Denia junto al guardameta verdiblanco y Nico Williams, hace que no pueda vestirse de corto Jacobo Ramón. Además, tampoco estará el lateral del Atlético de Madrid Alejandro Grimaldo, que el sábado abandonó la concentración en Las Rozas por gripe.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado también los dorsales para el partido, en el que Lamine Yamal y Oyarzabal recuperarán el '10' y el '21'. Así, David Raya portará el 1; Marc Pubill, el 2; Marc Roca, el 3, Dean Huijsen, el 4; Pau Cubarsí, el 5; Mikel Merino, el 6; Ferran Torres, el 7; Fabián Ruiz, el 8; Fermín López, el 9; Lamine Yamal, el 10; Yeremy Pino, el 11; Pedro Porro, el 12; Joan Garcia, el 13; Aymeric Laporte, el 14; Álex Baena, el 15; Pablo Barrios, el 16; Nico Williams Jr., el 17; Martín Zubimendi, el 18; Víctor Muñoz, el 19; Pedri, el 20; Mikel Oyarzabal, el 21; Marc Cucurella, el 22; y Unai Simón, el 23.

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