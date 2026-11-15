Se elevan a 1.324 las personas migrantes rescatadas este sábado en aguas próximas a Canarias

Guardar

El centro de Salvamento Marítimo en Tenerife asistió este sábado a un total de 1.324 personas migrantes en un total de 14 embarcaciones irregulares interceptadas próximas a las islas.

Así lo ha informado el organismo estatal, que ofrece este domingo un segundo balance de la jornada de este sábado, en el que indica que no se registró ninguna intervención más en el centro de Salvamento Marítimo en Las Palmas, después de que auxiliara ayer a unos 203 migrantes que fueron desembarcados en el puerto de Arguineguín.

PUBLICIDAD

Estas embarcaciones fueron localizadas a lo largo de toda la jornada del sábado, a partir de la madrugada.