Oposición israelí pide investigar presunta manipulación electoral por oficina de Netanyahu

Guardar

Jerusalén, 15 nov (EFE).- Políticos de la oposición de Israel exigieron este domingo investigar si, según lo denunciado por la Cadena 12 de la televisión israelí, fueron personas próximas a la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, quienes fabricaron las acusaciones de un presunto fraude electoral por parte de los partidos árabes en las elecciones del pasado 27 de octubre.

"Ahora sale a la luz un nuevo asunto aún más grave: un presunto intento de interferir en las elecciones mediante la colocación de pruebas falsas y el despliegue de la policía contra ciudadanos árabes de Israel sin órdenes de registro ni de detención válidas", afirmó el aspirante a primer ministro, Gadi Eisenkot, en un comunicado de su formación en el que demandó una investigación de lo sucedido.

PUBLICIDAD

Yair Lapid, quien encabeza, junto a Naftali Bénet, el partido Beyajad, escribió -en la red social X-: "Así que sí hubo un intento de robar las elecciones. Fue dirigido por el Likud desde la oficina de Netanyahu".

"Netanyahu ha cruzado otra línea roja: sospecha de plantar información de inteligencia contra ciudadanos en los sistemas policiales antes de las elecciones, con el fin de instrumentalizar a las autoridades de seguridad y defensa de la ley en una campaña política para robar las elecciones", denunció, por su parte Yair Golán, el líder de la formación progresista Los Demócratas.

PUBLICIDAD

Golán reivindicó que ni el Shin Bet (la agencia de inteligencia interior israelí) ni la policía son "el brazo operativo de Netanyahu", y exigió también al respecto una investigación "independiente e inmediata".

Raam, el partido islamista que sufrió las acusaciones de fraude vertidas por el Likud de Netanyahu y sus socios en el Ejecutivo, denunció que la presunta actuación de la oficina del primer ministro constituye "un ataque directo a la imparcialidad de las elecciones y la voluntad de los votantes".

PUBLICIDAD

La Lista Conjunta, el compendio de formaciones de izquierda palestinas en Israel, exigió también una investigación penal contra Netanyahu, su jefe de gabinete y todos los participantes en la presunta fabricación de las acusaciones de fraude.

La Cadena 12, la más popular en la televisión israelí, publicó en la tarde de este domingo investigaciones según las cuáles fueron personas cercanos a la oficina de Netanyahu las que difundieron las acusaciones del presunto fraude electoral cometido por activistas de Raam.

PUBLICIDAD

Según la emisora, el jefe de gabinete de Netanyahu, Ido Norden, llamó a la policía en la víspera de los comicios para denunciar la presencia de activistas de Raam en el sur del país, uno de los focos del pico participación entre las comunidades árabes que se dispararía al día siguiente (aunque esta creció de forma generalizada en buena parte del país).

En la llamada, Norden remitió a la policía a una supuesta "fuente de inteligencia" con conocimiento al respecto, y un coordinador de la inteligencia policial contactó a dicha fuente. Según la Cadena 12, la persona informada era un exempleado de la oficina de Netanyahu: Yossi Shelly (que la dirigió).

PUBLICIDAD

La cadena apunta a Shelly como autor de la presunta información que incriminó falsamente a tres apoderados de Raam, la cual pasó a registrarse en los sistemas de la inteligencia policial israelí y desembocó en una operación para detenerlos.

A lo largo de la jornada electoral y en los días posteriores, Netanyahu y sus socios de Gobierno denunciaron una presunta trama de injerencia extranjera en los comicios por la distribución de sobres de dinero con papeletas de Raam.

La Comisión Electoral Central no halló fraude en los comicios.

"Eisenkot incita contra el jefe de gabinete, un ciudadano respetuoso de la ley, que transmitió a la policía información sobre sospechas de un delito penal grave", escribió Netanyahu -en la red social X- en respuesta a las acusaciones. "¿Es el jefe de gabinete quien plantó los sobres de dinero en los sospechosos?", cuestionó el primer ministro israelí. EFE

PUBLICIDAD