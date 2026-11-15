Toto Wolff y una posible marcha de Antonelli a Ferrari: "Estoy 0,0% preocupado, es una persona leal"

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El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, no está "ni un 0,0 %" preocupado por la posibilidad de que el campeón del mundo de Fórmula 1, el italiano Kimi Antonelli, pueda fichar algún día por equipo italiano Ferrari.

"No estoy ni un 0,0% preocupado, porque Kimi y su familia son personas leales", declaró este domingo Wolff, de 54 años, al periódico alemán 'Bild am Sonntag'.

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Antonelli se aseguró el título de esta temporada a falta de cuatro carreras, con 20 años y 68 días, lo que le convierte en el campeón más joven de la máxima categoría del automovilismo mundial. Es el primer campeón italiano desde Alberto Ascari en 1953.

El equipo oficial alemán Mercedes también ganó el Mundial de constructores en Brasil el pasado fin de semana, una semana después de que Antonelli se asegurara la corona de pilotos en México y expresara su amor por las 'flechas plateadas'. "Por eso también dijo, tras ganar el título, que no se imagina en absoluto pilotando para ningún otro equipo que no sea Mercedes", afirmó Wolff.

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Cuando se le preguntó si el joven italiano se estaba haciendo más popular en su país natal que el siete veces campeón Michael Schumacher en su época en Ferrari -escudería con la que ganó cinco de esos entorchados-, Wolff fue contundente. "Sin duda. Al fin y al cabo, es italiano", expresó.

Wolff recordó cómo los aficionados de Ferrari habían celebrado a Antonelli tras su victoria este año en el circuito de Monza, su tierra natal. "Los 'tifosi' ahora llevan la camiseta de Ferrari con una gorra de Mercedes", comentó.