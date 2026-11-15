Registrados este domingo dos terremotos de 2,4 y 2,5 de magnitud en Gójar (Granada) y en Quesada (Jaén)

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Dos terremotos han sido registrados durante la madrugada de este domingo, 15 de noviembre, uno con epicentro en Gójar (Granada) de magnitud 2,4 en la escala de Richter, y otro en la localidad de Quesada (Jaén) de magnitud 2,5.

Según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en su página oficial, consultada por Europa Press, el movimiento sísmico de Gójar ha sido superficial y se ha producido a las 04,40 horas con intensidad de nivel entre III y IV.

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De hecho, el IGN ha indicado que este terremoto se ha podido sentir entre la población, en concreto, en las localidades granadinas de Lancha del Genil; Armilla; Gójar; Ogíjares; Alhendín; en el Barrio de la Vega, en Monachil; Cájar; Churriana de la Vega; Dílar; La Zubia; Maracena y en Granada capital.

Previamente, sobre las 03,35 horas, se ha registrado el movimiento sísmico de 2,5 de magnitud en la localidad jiennense de Quesada, a una profundidad de 20 kilómetros, por lo que no hay constancia de que haya sido sentido por la población.

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