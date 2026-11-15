Promesas sobre vivienda, impuestos o mundo rural en el primer domingo de campaña en España

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Madrid, 15 nov (EFE).- El primer domingo de campaña electoral en España estuvo marcado por las promesas electorales, con los partidos de izquierda PSOE y Frente Amplio presentando programas volcados en la crisis de la vivienda, los autónomos y la política de cuidados y el conservador Partido Popular (PP) con medidas fiscales centradas en el mundo rural.

Desde Madrid el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, reivindicó de cara a las elecciones generales que se celebrarán en España el próximo 29 de noviembre su "buena política" frente a la "mala educación" y avanzó su hoja de ruta si se mantiene en el Gobierno.

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Prometió impuestos contra la especulación de los fondos buitre, protección para los autónomos y un reconocimiento legal de las "uniones de amistad", con permisos laborales por enfermedad o fallecimiento aunque no haya matrimonio.

Una propuesta innovadora que poco antes había lanzado también el izquierdista Frente Amplio, que planteó además una tarifa plana ilimitada de 80 euros para los trabajadores por cuenta propia que cobren menos del salario mínimo interprofesional.

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, la cabeza de lista de Frente Amplio, convencida de que solo un gobierno con ellos dentro avanzará con "valentía", replicó a Sánchez desde Zaragoza (noreste) que son ellos la izquierda y el voto "útil".

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Por su parte, el líder del PP y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, presentó en Santander (norte) sus propuestas para el mundo rural, con la promesa de eliminar impuestos a los jóvenes que compren una residencia en municipios desploblados o la posibilidad de repartir los ingresos en varios años fiscales.

Feijóo instó además a Sánchez a intervenir ante sus socios de EH Bildu (independentistas vascos), a los que llamó "gentuza", después de que ayer el candidato popular por Gipuzkoa Jon Echeverría tuviera que cancelar un acto por el lanzamiento de botellas, petardos y huevos.

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Sánchez, que busca una movilización máxima y asegura en cada mitin que se ve reelegido como presidente, volvió a pedir este domingo, al igual que en los últimos días, a Feijóo que acepte el resultado de las urnas.

Desde Cornellà de Llobregat (Barcelona) le respondió el líder del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, quien le advirtió de que el resultado de las elecciones del próximo 29 de noviembre "se aceptará si no hay trampas", incidiendo una vez más en insinuaciones de posible fraude.

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Abascal también hizo referencia a la proliferación de banderas españolas en los mítines del PSOE, con Sánchez reivindicándola como propia, en un contexto en que la enseña nacional, desde hace unos años, se ha convertido casi de facto en un símbolo de la derecha en las manifestaciones contra el Gobierno progresista.

El líder de Vox coincidió en que la bandera es "de todos", pero consideró que el presidente del Gobierno español "no la merece".

Y para abordar el asunto de la inmigración, también muy presente en la campaña electoral, este domingo el ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, viajó a la isla española de El Hierro, en Canarias, que está sufriendo una oleada de llegadas en cayucos precarios (solo ayer 1.580 personas y en lo que va de noviembre, más de 8.000).

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El ministro avanzó que el Gobierno abordará el martes nuevos refuerzos ante la creciente presión migratoria sobre esa pequeña isla, que cuenta con 12.000 habitantes. EFE

(Foto) (Vídeo)