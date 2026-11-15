Torres confía en que el "refuerzo" de las relaciones diplomáticas con África 'de frutos' ante la crisis migratoria

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El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha confiado este domingo en que el "refuerzo" del Gobierno central de las relaciones diplomáticas, especialmente con Senegal, "frutifiquen" con el objetivo de contener las llegadas que la isla de El Hierro registra y que provocan su situación de emergencia migratoria.

Así lo ha señalado a los medios con motivo de su visita a La Restinga, desde donde ha hecho un balance de la situación en la isla, a donde han llegado unos 17.000 migrantes este 2026, al tiempo que ha avanzado que la segunda Comisión Interministerial de Inmigración tendrá lugar el martes para evaluar nuevas medidas para la isla.

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Ha recordado la reciente reunión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska con los ministros de Interior y de la Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en Senegal con el objetivo de que se refuerce la gestión migratoria, así como también se habría hecho lo propio con las autoridades en Mauritania y Gambia.

Torres, que ha subrayado que el fenómeno migratorio es "cíclico" y ha repasado los "importantes repuntes migratorios" padecidos por las islas a lo largo de los años, ha confiado en que las conversaciones mantenidas con las autoridades de los países de origen de estas llegadas migratorias "frutifiquen" al tiempo que el Gobierno de España, con las diferentes autoridades implicadas, avancen en dar una respuesta a la situación de El Hierro.

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El ministro de Política Territorial confía que, especialmente en Senegal, los efectivos de vigilancia vuelvan a "operar otra vez con normalidad" tras culminar los eventos deportivos celebrados recientemente en el país.

Ha señalado, además, que el avión de la Guardia Civil desplegado en Senegal para labores de vigilancia en la ruta migratoria ha visto ampliado su plazo de operatividad hasta diciembre. Se sumaría a la solicitud del Gobierno central a Europa del despliegue del Frontex en África, en proceso de aprobación administrativa.

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