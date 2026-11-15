Katz advierte de las "graves consecuencias" para Israel de incorporar partidos árabes al Gobierno

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El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha alertado de las posibles consecuencias para la seguridad nacional de una eventual incorporación de partidos árabes a la coalición gubernamental, coincidiendo con la culminación del proceso de ilegalización de los Hermanos Musulmanes en Egipto.

"Egipto ha completado el proceso para ilegalizar a los Hermanos Musulmanes, mientras que aquí se está trabajando para incorporarlos al Gobierno. Advierto de las graves consecuencias que esta medida tendría para la seguridad de Israel", ha expuesto en un comunicado.

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El ministro ha destacado que Estados Unidos y numerosos países árabes han respaldado la decisión egipcia, mientras ha criticado que en Israel existan iniciativas para integrar en el Gobierno, incluso después de los ataques del 7 de octubre, a una formación vinculada ideológicamente al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

En esta línea, ha censurado también que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, que no haya reconocido al movimiento como organización terrorista.

Así las cosas, Katz ha acusado a los Hermanos Musulmanes de colaborar con Hamás y con su organización paraguas en Turquía para impulsar una revolución contra el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, y ha apuntado que quienes pretenden derrocarlo podrían actuar también contra Israel si tuvieran ocasión.

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"Quienes están dispuestos a derrocar al presidente del país árabe más grande y poderoso en nombre de una ideología islámica extremista no dudarán en masacrar al Estado judío si tienen la oportunidad de hacerlo", ha augurado.

Por ello, ha reclamado un "amplio consenso nacional" para "no cooperar de ninguna manera con partidos árabes islamistas y nacionalistas que mantienen vínculos con los enemigos de Israel y actúan para destruirlo".