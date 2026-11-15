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Giti Tire hace historia con el título de Guinness World Records™ al alcanzar los 503,17 km/h

PR Newswire

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DUBAI, EAU, 15 de noviembre de 2026

DUBAI, EAU, 15 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Giti Tire ha logrado otro hito en la ingeniería automotriz, obteniendo el título de Guinness World Records™ por "Mayor velocidad alcanzada por neumáticos de vehículos eléctricos" con sus neumáticos GitiSport e.GTR2 Pro especialmente diseñados que alcanzaron una velocidad récord de 503,17 km/h (312,65 mph).

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Este logro se celebró el 6 de noviembre de 2026 en Dubái, donde el Dr. Enki Tan, presidente ejecutivo de Giti Tire Group, recibió el certificado oficial de Guinness World Records™ durante el evento "Celebration of Speed" en el Burj Khalifa.

Pilotado por el piloto profesional alemán Marc Basseng, el YANGWANG U9 Xtreme alcanzó los 503,17 km/h el 1 de noviembre de 2026 en un tramo especialmente vigilado de la carretera internacional Sheikh Khalifa Bin Zayed (E11) en la región de Al Dhafra de Abu Dhabi, superando su anterior récord de 496,22 km/h establecido en ATP Papenburg, Alemania, en septiembre de 2025.

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Ingeniería más allá de los límites de la velocidad

El GitiSport e.GTR2 Pro representa la culminación de más de tres años de desarrollo colaborativo, innovación en ingeniería y pruebas rigurosas.

Diseñado para soportar las fuerzas extremas generadas por un hipercoche eléctrico que produce más de 3.000 CV, el neumático a medida incorpora tecnologías avanzadas que incluyen refuerzo de fibra de aramida de alta resistencia y un perfil de competición especializado.

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A lo largo del programa, los ingenieros de Giti trabajaron en estrecha colaboración con YANGWANG y Basseng, perfeccionando el rendimiento de los neumáticos en función de la dinámica del vehículo, los cambios aerodinámicos y la información obtenida durante la conducción. Para el último intento, los neumáticos se optimizaron aún más para las condiciones de la autopista de Abu Dhabi, con el apoyo técnico fundamental del equipo de ingeniería de Giti.

"Cuando llevas la velocidad al límite, la confianza lo es todo. Tras haber trabajado estrechamente con los ingenieros de Giti a lo largo de este proceso, he desarrollado una enorme confianza en su experiencia, dedicación y atención al detalle", declaró Marc Basseng.

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"Saber que cada detalle había sido cuidadosamente probado, revisado y preparado me dio la confianza necesaria para concentrarme por completo en la conducción e ir más allá de lo que habíamos logrado anteriormente."

Un récord mundial que refuerza las capacidades de ingeniería global de Giti.

Para Giti Tire, el nuevo título de Guinness World Records™ representa algo más que un logro en velocidad. Esto refleja la solidez de la red internacional de investigación y desarrollo de Giti, su experiencia técnica y su capacidad para colaborar con los principales fabricantes de automóviles en proyectos cada vez más exigentes.

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"Esto quedará marcado como un verdadero hito en la historia del automóvil; superar los 500 km/h en un vehículo eléctrico supone un cambio radical en la industria. Giti y YANGWANG han superado juntos los límites de la tecnología para alcanzar la 'Mayor velocidad lograda por neumáticos de vehículos eléctricos'", dijo el Dr. Tan.

"Este logro es una prueba de la innovación, la dedicación y la incansable búsqueda de la excelencia que demuestran nuestros equipos globales de investigación y desarrollo. Diseñamos neumáticos que rinden en las condiciones más extremas. Más allá de batir récords, esta colaboración refuerza nuestro compromiso con el avance de la tecnología de neumáticos, ofreciendo soluciones innovadoras para la industria automotriz en constante evolución e inspirando una mayor confianza en la marca Giti entre los fabricantes de vehículos y los automovilistas de todo el mundo."

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Ingeniería extraordinaria. Confianza en el día a día.

Con 75 años de experiencia en la fabricación de neumáticos y presencia en más de 130 países, Giti Tire continúa desarrollando sus capacidades de ingeniería en una amplia gama de neumáticos para turismos, vehículos comerciales y neumáticos de alto rendimiento.

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Las capacidades de ingeniería de la empresa van más allá de los hipercoches que baten récords. La experiencia técnica y la excelencia en ingeniería de Giti son reconocidas por los principales fabricantes de automóviles de todo el mundo, lo que se refleja en sus amplias alianzas con proveedores de equipos originales (OE) y su creciente presencia en el sector de los vehículos de pasajeros, incluidas las aplicaciones eléctricas y de alto rendimiento.

Si bien el GitiSport e.GTR2 Pro se desarrolló específicamente para aplicaciones de velocidad extrema, la experiencia en ingeniería, la investigación de materiales avanzados, las metodologías de prueba y la precisión detrás de estos proyectos también contribuyen al enfoque más amplio de Giti para el desarrollo de neumáticos.

Desde las exigencias extremas de una carrera para batir un récord mundial de 503,17 km/h hasta las prioridades cotidianas de frenado, manejo, comodidad, eficiencia y durabilidad, Giti continúa aplicando su experiencia en ingeniería a las necesidades cambiantes de los automovilistas de todo el mundo.

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FUENTE Giti Tire