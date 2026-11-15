Agencias

Francia intercepta un semisumergible con varias toneladas de cocaína en el Atlántico

Guardar

París, 15 nov (EFE).- La Marina francesa interceptó el pasado jueves en el océano Atlántico una embarcación semisumergible que transportaba varias toneladas de cocaína, según informaron este domingo el Ministerio de Defensa francés y la Prefectura de Martinica.

Cuando la fragata francesa se aproximó a la embarcación, que navegaba sin bandera, tres de sus ocupantes se lanzaron al agua, mientras que el cuarto activó un mecanismo para provocar el hundimiento de la nave.

PUBLICIDAD

Los militares lograron rescatar a los cuatro tripulantes y recuperar 146 kilos de droga. El resto de la carga se hundió con el semisumergible, según el comunicado.

La investigación judicial y la droga recuperada han quedado en manos de la Oficina Antidroga (OFAST) del Caribe, mientras que los cuatro sospechosos han sido detenidos.

Las autoridades han calificado de "inédita" esta operación para la Marina francesa, que contó con el apoyo de un helicóptero embarcado y de un avión estadounidense de patrulla marítima. EFE

Últimas Noticias

Aly Muritiba trae a la Sección Oficial del Festival de Cine 'Funk', un relato de identidad y resistencia

Aly Muritiba trae a la Sección Oficial del Festival de Cine 'Funk', un relato de identidad y resistencia

El PSOE promete blindar 19.000 millones hasta 2030 para mantener la red ferroviaria e impulsar un Pacto de Estado

El PSOE promete blindar 19.000 millones hasta 2030 para mantener la red ferroviaria e impulsar un Pacto de Estado

Torres confía en que el "refuerzo" de las relaciones diplomáticas con África 'de frutos' ante la crisis migratoria

Torres confía en que el "refuerzo" de las relaciones diplomáticas con África 'de frutos' ante la crisis migratoria

Los ministros de Exteriores de la UE abordarán más sanciones a Rusia y el futuro de Siria

Infobae

Hutíes dicen haber tomado importante zona en Bab al Mandeb tras salida del Ejército yemení

Infobae