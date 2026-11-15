Exolum eleva un 8,8% el beneficio por su actividad en España en el primer semestre, hasta los 184,2 millones

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El Grupo Exolum registró un beneficio después de impuestos de 184,2 millones de euros por su actividad en España durante el primer semestre de este año, lo que representa un incremento del 8,8% respecto a los 169,3 millones obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la compañía logística en el mercado español alcanzó los 307,3 millones de euros entre enero y junio, situándose un 9,6% por encima de los 280,4 millones de euros contabilizados en los seis primeros meses de 2025, mientras que el resultado antes de impuestos creció un 9,2%, hasta los 246,9 millones de euros, según los datos recogidos en el boletín informativo de la actividad logística de hidrocarburos líquidos del grupo en España de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

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Los ingresos de explotación de Exolum en España repuntaron un 11,1% interanual en la primera mitad del año, hasta sumar 472,8 millones de euros, impulsados por la logística comercial -consignaciones de gasolinas, gasóleos y querosenos, además de servicios de fuelóleos, búnker y biocarburantes-, que aportó el 55% de la facturación operativa total.

En el plano operativo, las salidas acumuladas de gasolinas y gasóleos desde el sistema de Exolum crecieron un 2,2% en el primer semestre respecto al mismo periodo de 2025, situándose en 19,3 millones de metros cúbicos, gracias al avance del 3,1% en las retiradas de carburantes de automoción, que concentraron el 83% del volumen total, frente al descenso del gasóleo B (-3,1%) y el gasóleo C (-0,6%).

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Asimismo, las salidas de carburantes de aviación, fuelóleos e IFOs aumentaron un 1,4% interanual, hasta los 5,3 millones de metros cúbicos, apoyadas en el alza del 3,6% experimentada por los combustibles de aviación, que logró compensar los retrocesos registrados en fuelóleos (-29,7%) e IFOs (-8,6%).

La actividad global de los medios de transporte propios de la empresa creció un 6,5% en los seis primeros meses del año, hasta alcanzar los 22,8 millones de toneladas transportadas, con subidas en oleoducto (+7,1%), buque tanque (+9,3%) y tubería (+5,7%), frente a la caída del 5,6% en camión cisterna, consolidando al oleoducto como canal principal con el 90,3% del transporte primario.

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Respecto al almacenamiento, el volumen medio de productos petrolíferos custodiados se incrementó un 1,3% interanual, con los gasóleos representando el 66% del total, seguidos de querosenos (16%) y gasolinas (15%), destacando el repunte del 30,7% en las existencias propias de Exolum y del 1% en las mínimas de seguridad, que supusieron el 67,3% del stock total.

En el capítulo inversor, el grupo destinó 44 millones de euros a sus operaciones en España durante el primer semestre, un 29,4% menos que en el mismo periodo de 2025, repartiendo casi a partes iguales el esfuerzo entre inversiones comerciales (22,1 millones, el 50,3%) y proyectos de sostenibilidad e integridad de infraestructuras (21,9 millones, el 49,7%).

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Exolum lidera la logística de hidrocarburos líquidos en España con una red de 4.000 kilómetros de oleoductos, 39 instalaciones de almacenamiento con casi ocho millones de metros cúbicos de capacidad y presencia en 35 aeropuertos, además de operar una planta de hidrógeno verde en la Comunidad de Madrid.

A nivel internacional, el grupo cuenta con diversas filiales y empresas participadas que, en la actualidad, desarrollan su actividad en, además de España, nueve países -Reino Unido, Irlanda, Panamá, Perú, Alemania, Países Bajos, Portugal, Estados Unidos y Francia-.

ACCIONARIADO TRAS LOS ÚLTIMOS CAMBIOS.

En cuanto a su estructura accionarial, Exolum Corporation registró relevantes movimientos durante 2025 y el primer semestre de este ejercicio, marcados por la entrada del fondo estadounidense KKR & Co., que adquirió el 19,87% del capital social -y el 20% de los derechos de voto- que hasta entonces ostentaba el fondo australiano Macquarie.

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Asimismo, el grupo holandés APG/Zubita Investments vendió su participación del 9,93% -10% de los derechos de voto- a Banca March, que se hizo con un 5,00% del capital social -5,03% de los derechos de voto-, y a Stoneshield, que adquirió el 4,93% restante -4,97% de los derechos de voto-.

A cierre del 30 de junio, el capital de la matriz del grupo quedó encabezado por CVC (a través de Servet Investments) con un 24,84% del capital y el 25% de los derechos de voto, seguido por el fondo canadiense Omers (Borealis Spain Parent) con un 24,61% del capital (24,77% de los derechos de voto) y KKR con ese 19,87%.

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Completan el accionariado Crédit Agricole (Vaugirard Infra) y el fondo canadiense WSIB (Castillo Spanish Holdings), ambos con un 9,93% del capital y un 10% de los derechos de voto cada uno, además de Banca March (5%), Stoneshield (4,93%) y accionistas minoritarios (0,89%).