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El ruso Akhmadeev y la colombiana Agudelo ganan la 50 edición del Maratón de Panamá

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Ciudad de Panamá, 15 nov (EFE).- El ruso Rinas Akhmadeev y la colombiana Palmenia Raquel Agudelo ganaron este domingo el Maratón Internacional de Panamá, que celebró su 50 edición.

Akhmadeev logró la victoria con un tiempo de 2:14:20, a un ritmo de 3.11 minutos el kilómetro, mientras que Agudelo completó la prueba en 2:57:52, según informó la organización.

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"Es un clima muy difícil y muy especial, con mucha humedad y calor, y demás. Así que no es para atletas débiles", dijo a EFE Akhmadeev al finalizar la competencia con ayuda de la traducción de su esposa.

Agudelo señaló a EFE que disputar el maratón en Panamá es como "correr en casa". "Lo hago con mucho amor porque es un país que amo mucho. Panamá es supercaliente, pero como ya estoy adaptada al clima", dijo.

El Maratón Internacional de Panamá celebró este domingo su 50 aniversario con una participación récord de 5.000 corredores, un crecimiento notable respecto a los 3.700 inscritos del año pasado.

"Desde el desde el 2007 vengo encabezando esta maratón de mejor en mejor. Y lo más grande que tenemos son 5.000 participantes en esta maratón (...) El próximo año tendremos que mejorar la cifra", comentó a EFE el organizador de la carrera, Gregorio Miró.

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Colombia es el país con mayor representación internacional, con unos 900 corredores, frente a los 300 que participaron el año pasado. Después aparecen El Salvador y otras naciones centroamericanas y suramericanas, y también participaron atletas procedentes de España, Francia y otros países europeos. EFE

(foto)(vídeo)

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