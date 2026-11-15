Madrid abraza a Love of Lesbian antes de su parón indefinido: "No es una despedida, es un agradecimiento"

15/11/2026 Concierto de Love of Lesbian en la Sala La Riviera, en su gira de despedida temporal 'El Último Verso'. En Madrid, a 14 de noviembre de 2026. La Sala La Riviera de Madrid ha colgado este 14 de noviembre el cartel de 'no hay entradas' en el esperado concierto en la capital de Love of Lesbian, que afronta la recta final de su gira de despedida temporal 'El Último Verso', antes de su parón indefinido. CULTURA MAVI ESCRIBANO - PANDA GROUP

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La Sala La Riviera de Madrid ha colgado este 14 de noviembre el cartel de 'no hay entradas' en el esperado concierto en la capital de Love of Lesbian, que afronta la recta final de su gira de despedida temporal 'El Último Verso', antes de su parón indefinido.

Como ya anunció el grupo barcelonés a principios de año, al finalizar su calendario de conciertos de este 2026, la banda se tomará un descanso indefinido de los escenarios tras 25 años de actividad ininterrumpida. "Hemos decidido que es hora de bajar el telón por un tiempo", comunicaron a sus fans el pasado mes de febrero, sin precisar cuánto duraría la pausa.

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Con esta premisa, el público --que agotó las entradas en La Riviera en apenas 20 minutos-- acudía a la cita con un aire de nostalgia y afecto, ya que este concierto en Madrid ha sido una de las paradas más emotivas del itinerario, dado el vínculo de complicidad que une al grupo con sus seguidores madrileños a lo largo de su trayectoria.

En este sentido, los de Santi Balmes se han prodigado este año por los escenarios madrileños, con conciertos en el Palacio Vistalegre, el pasado 21 de marzo; tres fechas consecutivas en las Noches del Botánico (15, 16 y 17 de junio), además de actuar en el Teatro Real (dentro del ciclo Revolution '65, el 27 de julio) y en el Muralla Indie de Alcalá de Henares, el pasado 25 de septiembre.

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Este sábado, puntuales a las 21.00 horas, sonaba 'Ejército de salvación' a orillas del Manzanares para dar inicio a un concierto memorable, arropado por la absoluta entrega de sus más incondicionales, que han disfrutado de una noche inolvidable, que ha combinado himnos y momentos de profunda intimidad acústica con composiciones más recientes.

"Nosotros estamos más tristes que vosotros; esto es un hasta luego, no un hasta siempre. No sabemos cuándo será nuestro último día en la tierra así que disfrutemos este concierto, con canciones representativas de nuestros 28.000 años de existencia. Esto no es una despedida, es un agradecimiento", aseguraba Santi al inicio de la velada.

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Desde los primeros temas ('Bajo el volcán' y 'Cuando no me ves'), la comunión entre la banda y sus seguidores ha sido total. Balmes, con su habitual carisma y complicidad escénica, ha liderado durante más de dos horas un épico viaje repleto de claroscuros emocionales, de la mano de canciones como 'Planeador', 'La noche eterna', 'Nadie por las calles', 'La hermandad', 'Los Irrompibles', 'Sesenta memorias perdidas' o las míticas 'Belice', '1999', 'Club de fans de John Boy' o 'Incendios de nieve'.

Bajo el lema 'Nos vemos en el último verso', esta gira está recorriendo recintos emblemáticos en España y Latinoamérica, donde la cercanía con el público intensifica el carácter íntimo de este paréntesis artístico, con un repertorio que repasa los grandes clásicos de toda su carrera junto con los temas de su último album de estudio, 'Ejército de salvación'.

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Además, la recta final de esta gira coincide con el lanzamiento del recopilatorio 'Nouvelle Cuisine Caníbal', publicado el pasado 30 de octubre, un trabajo que unifica por primera vez en un formato antológico sus EPs gastronómicos previos --discos cortos experimentales-- junto con cuatro canciones inéditas: 'Dulce, nana dulce', 'La Hermandad (Versión La Coral Caníbal)', 'Ojalá' y 'Ámame lindo (Oda a la antropofagia)'.

En el concierto de este sábado, Santi Balmes, Julián Saldarriaga, Jordi Roig y Oriol Bonet han apostado por un repertorio repleto de éxitos como 'Noches reversibles', 'Allí donde solíamos gritar' o 'Los toros en la Wii (Fantástico)', y sorpresas, como la aparición de Eva Amaral, vocalista de Amaral, con quién han interpretado '¿Qué vas a saber?' que ha finalizado con un alegato rotundo: "¡Arriba el rock español, arriba el poder femenino!".

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Durante el concierto, Love of Lesbian también han recordado a los músicos que "hacen canciones con sentido y que cuidan las palabras", con una íntima interpretación de 'El poeta Halley', antes de cerrar la noche con 'Oniria e Insomnia', un canto a los encuentros inesperados "en noche azul". "Si durante este concierto os habéis olvidado de vuestros problemas, esta es nuestra profesión: la más bonita del mundo", defendía Santi en la despedida, con un público entregado que se resistía a abandonar el recinto.

RECTA FINAL DE LA GIRA: SOLO HAY ENTRADAS EN VALENCIA

Tras el concierto de Madrid, Love of Lesbian tocará el 24, 25 y 28 de noviembre en México para regresar a España el próximo 11 de diciembre al Roig Arena de Valencia (el único concierto donde aún quedan entradas) y el 19 de diciembre en el Gijón Arena de Gijón.

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El broche final del tour y de esta etapa temporal tendrá un marcado acento catalán con un ciclo de conciertos bajo el formato de los "últimos cuatro versos" en Barcelona: el 12 de diciembre en la Sala Salamandra de L'Hospitalet de Llobregat y el 28, 29 y 30 de diciembre en la Sala Apolo de la ciudad condal.

Todas estas actuaciones suponen una última oportunidad de disfrutar de la comunión colectiva que caracteriza los conciertos de los catalanes, con una gira que no se concibe solo como un punto y aparte en su trayectoria, sino también como la celebración de una de las carreras más sólidas y respetadas, que ofrece una de las experiencias sonoras más sanadoras, honestas y vibrantes del panorama nacional.

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