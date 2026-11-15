El Gobierno de Chiapas reactiva el programa de empleo temporal a migrantes para contener los flujos hacia EEUU

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El gobernador del estado mexicano de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha anunciado la reactivación del programa de empleo temporal para personas migrantes, una medida orientada a contener los flujos hacia Estados Unidos ante la amenaza de aranceles lanzada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El mandatario estatal ha indicado que ha instruido a las autoridades competentes a coordinar esta iniciativa, la cual busca proporcionar opciones alternativas a los flujos migratorios que se movilizan hacia el norte del continente.

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"He instruido al equipo de la Secretaría de la Frontera Sur para que, en coordinación con las distintas áreas del Gobierno del Estado, retomemos el programa de empleo temporal dirigido a las personas en contexto de movilidad que transitan por nuestra entidad, brindándoles la oportunidad de realizar actividades productivas y contar con una alternativa de trabajo digno durante su estancia en Chiapas", ha anunciado Ramírez en una publicación en sus redes sociales.

Ramírez ha defendido la medida como una "alternativa que ayude a las personas a salir adelante", reconociendo que "el tránsito migratorio es cada vez más complejo, especialmente ante las dificultades que enfrentan quienes buscan llegar a Estados Unidos".

Finalmente, el gobierno regional ha subrayado que esta medida ya se había aplicado con anterioridad y que su puesta en marcha responde a una estrategia orientada a la gestión del flujo migratorio.

"Este programa ya lo hemos implementado en otros momentos y hoy volveremos a retomarlo, porque creemos que la atención al fenómeno migratorio debe hacerse con responsabilidad, sensibilidad y un profundo sentido humano", ha declarado.

Ramírez ha asegurado abogar por una "migración ordenada, humana y con oportunidades", insistiendo en que el "humanismo que transforma se demuestra con hechos".

Esta medida se enmarca en la estrategia del Gobierno mexicano, presidido por Claudia Sheinbaum, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, que ha permitido disolver 24 caravanas migrantes desde noviembre de 2024 mediante asistencia e información sobre las restricciones vigentes en Estados Unidos, después de que el mandatario estadounidense amenazara con imponer aranceles si México no frena el flujo migratorio hacia el norte.

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