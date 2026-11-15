Doce muertos tras un accidente de autobús en Irán

15/11/2026 Autobús siniestrado en Ilam, Irán SOCIEDAD ASIA IRÁN GOBIERNO REGIONAL DE ILAM, IRÁN

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Al menos doce personas han muerto en un accidente de autobús ocurrido en Irlam, en el condado de Abdanan, provincia de Ilam, según han informado las autoridades iraníes.

"Doce personas han fallecido tras volcar un autobús que trasladaba a trabajadores de la empresa NGL Dehloran. Quince personas más han resultado heridas", ha explicado la Red Sanitaria del condado de Abdanan, según recoge la agencia de noticias oficial iraní, IRNA.

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El vehículo ha sufrido un vuelco cuando circulaba por la carretera que une Dahst e Abbas y Mormur y las autoridades investigan ya las causas de lo ocurrido.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha ordenado movilizar recursos para atender a los heridos del accidente e investigar el incidente.

El gobierno de la provincia de Ilam ha declarado un día de luto en toda la región tras el accidente. "Por decisión del gobernador de Ilam se ha declarado un día de luto en la provincia y dos días de luto en Abdanan", ha explicado.

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