Delcy Rodríguez llega a Emiratos Árabes Unidos luego de visitar Turquía y Catar

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Caracas, 15 nov (EFE).- La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este domingo a Emiratos Árabes Unidos (EAU) con el propósito de elevar las relaciones comerciales bilaterales, su tercera parada en una gira internacional luego de haber estado en Turquía y Catar.

La líder chavista fue recibida en Abu Dabi, capital de EAU, por la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos, Reem Al Hashimy, y por el secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Mohammed Hammad Al Shamsi, según un video publicado por el titular de Comunicación de Venezuela, Miguel Ángel Pérez Pirela.

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Rodríguez encabeza una delegación de su país integrada por altos funcionarios como el canciller, Oliver Blanco; el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; y la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao.

Según el vídeo, la visita tiene como objetivo "elevar las relaciones diplomáticas y comerciales" entre Caracas y Abu Dabi.

Este mismo domingo Rodríguez se reunió en Doha con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, y abordaron oportunidades para fortalecer la cooperación bilateral, especialmente en los ámbitos económico y de inversiones, según informó la agencia oficial catarí QNA.

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Tamim destacó la importancia de mantener "las consultas y la coordinación sobre asuntos de interés común para contribuir a la seguridad y la estabilidad internacionales".

Por su parte, Rodríguez afirmó en redes sociales que Venezuela y Catar buscan "profundizar sus relaciones de amistad, ampliar la cooperación estratégica y promover nuevas oportunidades de inversión y desarrollo en beneficio de ambos pueblos".

La mandataria venezolana llegó a Doha el sábado, después de reunirse el viernes con el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, en Turquía, donde asistieron en la semana a la cumbre climática de la ONU (COP31).