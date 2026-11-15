Más de 600 parejas se dan el "sí, quiero" en una multitudinaria boda en Paraguay

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Asunción, 15 nov (EFE).- Más de 600 parejas se dieron el "sí, quiero" este domingo y en una multitudinaria boda gratuita celebrada en un recinto deportivo en Paraguay, durante una ceremonia gratuita impulsada por el Estado para facilitar las legalizaciones de las uniones de hecho, muchas de ellas formadas hace muchos años.

"Teníamos planes y vimos la oportunidad", dijo a EFE el contador Arturo Corbalán, quien formalizó su matrimonio con la oficinista Leticia Alvarenga tras más de una década de relación.

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"Hace 11 años que estamos juntos, tenemos una hija y tenemos que formalizar", agregó el hombre de 32 años con una sonrisa de alegría dibujada en el rostro.

Al momento de dar el sí, los novios y novias intercambiaron aros de matrimonio, declaraciones de amor, regalos e incluso bailaron el vals en la pista del coliseo de la Secretaría Nacional de Deportes, conocida como Arena SND.

Igualmente, compartieron la alegría con sus familiares, quienes registraban el momento con fotos y videos desde las gradas.

"Está muy feliz por este paso que vamos a dar porque ya es grandecita y entiende lo que está ocurriendo ahora", afirmó por su parte Alvarenga sobre su hija, que desde las tribunas de la Arena SND hacía fotos del matrimonio de sus padres.

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El director del Registro del Estado Civil paraguayo, Maximiliano Ayala, presidió el acto junto al titular de la cartera de Justicia, Rodrigo Nicora, y precisó que el matrimonio no es un simple trámite, sino "una decisión importante" que fortalece el vínculo de la pareja "y brinda protección legal a quienes deciden compartir sus vidas".

El funcionario señaló que legalizar el enlace permite a los hijos "crecer en un hogar ordenado y en una familia constituida". Además, informó que por primera vez el país implementó los registros digitales de matrimonio.

También se casaron este domingo parejas recién formadas, como la que integran el argentino Fabián Ojeda y la paraguaya Lucía Fernández.

Ambos son artistas y este domingo acudieron a la ceremonia disfrazados de dos personajes de la popular serie de animación japonesa Naruto, una actividad que es conocida como 'cosplay'.

Ella iba vestida como el personaje de Sakura Haruno, e incluso copió el cabello rosa y los ojos color esmeralda.

Mientras que Ojeda, un correntino de 30 años, se disfrazó como Sasuke Uchiha, el mejor amigo del personaje principal del anime.

"Hace unos meses teníamos la idea y justo vimos la publicación de que tenían este casamiento masivo y aprovechamos la oportunidad", declaró Ojeda a EFE.

Esta pareja se conoció en 2023 durante un evento que tenía a la serie Naruto como temática, razón por la cual decidieron inmortalizar las imágenes de su boda vestidos como Sakura y Sasuke, en un guiño a sus primeros escarceos amorosos.

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"Nosotros somos así, justamente artistas, y uno como artista se expresa diferente a la mayoría", indicó a EFE la mujer, al tiempo que consideró el matrimonio como "algo muy bonito", especialmente cuando la pareja está unida por las mismas aficiones.

"Eso nos hace muy felices", añadió.

Esta pareja de artistas y 'cosplayers' no tiene definido si vivirán en Paraguay o Argentina, pero de momento esa no es su prioridad, porque solo les importa estar juntos. Y ahora legalmente casados.