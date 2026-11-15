Colombia registró 45 líderes sociales asesinados en primeros cien días de De la Espriella

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Bogotá, 15 nov (EFE).- Colombia registró 45 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, ocho homicidios de firmantes del acuerdo de paz y 26 masacres durante los primeros cien días de la presidencia de Abelardo de la Espriella, según un informe publicado este domingo por la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

El balance, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de la organización, recoge los hechos ocurridos entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre de 2026 y advierte de la persistencia de la violencia contra la población civil en distintas regiones del país.

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De los 45 líderes sociales asesinados, 36 eran hombres y nueve mujeres, lo que supone un homicidio cada 2,2 días. Además, en 44 de los 45 casos no se ha identificado al presunto responsable.

La violencia se concentró principalmente en los departamentos del Cauca (suroeste), con once casos, y Antioquia (noroeste), con ocho, seguidos de Putumayo (sur), con cuatro.

El informe también contabiliza ocho firmantes del acuerdo de paz asesinados, todos hombres, en un nuevo balance sobre los riesgos que afrontan quienes dejaron las armas y permanecen en el proceso de reincorporación.

A estas cifras se suman 26 masacres que dejaron 87 víctimas, entre ellas cinco menores de edad, y 6.667 personas desplazadas por la violencia durante agosto y septiembre.

La ONG subraya que estos crímenes no pueden atribuirse automáticamente a las decisiones del actual Gobierno, pues responden también a dinámicas territoriales y conflictos anteriores, aunque recuerda que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a la población y garantizar los derechos humanos. EFE

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