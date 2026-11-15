(Crónica) El Tenerife gana por De Miguel y el Granada continúa en racha

15/11/2026 CD Tenerife - Ceuta. El CD Tenerife volvió a la competición este domingo con un emotivo 2-0 sobre el Ceuta en la jornada 14 de LaLiga Hypermotion, tras la muerte de su delantero Jesús de Miguel hace dos semanas, mientras que el Granada superó (1-0) a la UD Las Palmas para apretar arriba. DEPORTES LALIGA

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El CD Tenerife volvió a la competición este domingo con un emotivo 2-0 sobre el Ceuta en la jornada 14 de LaLiga Hypermotion, tras la muerte de su delantero Jesús de Miguel hace dos semanas, mientras que el Granada superó (1-0) a la UD Las Palmas para apretar arriba.

El equipo canario volvió al fútbol y lo hizo en el Heliodoro Rodríguez López, aún asimilando la trágica muerte de su jugador tras el golpe con el portero del Andorra Jesús Owono. Equipo y grada se unieron en el homenaje y recuerdo, y para tratar de seguir adelante, con tres puntos a su vez necesarios tras siete jornadas sin ganar.

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Los goles de Nacho Gil y Neal Viereck, al final de cada parte, dieron la victoria a los locales ante un Ceuta que no encuentra remedio a su condición de colista. Mientras, el Eldense alejó la zona de descenso con un 1-0 ante un Sabadell que sigue su caída en picado pese a un gran arranque de campaña.

El equipo catalán casi se inmoló en el Pepico Amat, con la expulsión de José Luis Català recién entrado al campo, cuando Mariano Carmona había hecho ya el 1-0. Jesús Clemente hizo el segundo para los alicantinos, con la pobre actuación del portero visitante Diego Fuoli también como protagonista.

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Por arriba, el Granada (26 puntos) encadenó seis victorias para acercarse al ascenso directo a costa de una UD Las Palmas que vio frenado su momento y resurrección con el nuevo técnico amarillo Albert Sánchez. El meta de los canarios José Caro también fue el triste protagonista de la derrota de los suyos, al intentar regatear a un Jorge Pascual que le robó el balón y marcó el 1-0.

Además, el Eibar, atascado en su quinta jornada sin ganar pero aún en zona de promoción, empató (1-1) contra un Cádiz en zona de descenso, con los goles de Jon Guruzeta y Borja Vázquez en el segundo tiempo, en el adiós de la presidenta Amaia Gorostiza en Ipurua tras más de diez años en el cargo.

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