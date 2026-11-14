Saberes ancestrales de las tejedoras guaraníes tienen reconocimiento oficial en Bolivia

Guardar

Gina Baldivieso

La Paz, 14 nov (EFE).- Las técnicas y saberes ancestrales de las tejedoras guaraníes de Bolivia han sido reconocidas de forma oficial por el Estado mediante un estándar ocupacional creado específicamente para acreditar los conocimientos de ese pueblo indígena en la elaboración artesanal de textiles.

PUBLICIDAD

Los primeros certificados del estándar ocupacional 'Mbaapo regua - Artesana/o en textil guaraní', incluido este año en el Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias (SPCC) del Ministerio de Educación, fueron entregados el viernes, tras un proceso que comenzó en 2025 por iniciativa de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG).

"Nos sentimos orgullosos porque (por) primera vez una tejedora va a tener un documento, una certificación para que ellas demuestren que sí verdaderamente saben del tejido textil", dijo a EFE la 'mburuvicha guasu' (máxima autoridad) de la APG, Paulina Cuevas, quien también recibió su certificado.

PUBLICIDAD

La viceministra de Educación Alternativa y Especial, Alejandra Bonifaz, explicó a EFE que el SPCC "certifica las competencias que uno adquiere a lo largo de la vida", previo proceso de evaluación de "ciertos criterios y habilidades" acordes con estándares "que se generan con expertos de la rama".

Bonifaz destacó que la entrega de los certificados a las tejedoras guaraníes "es un evento bastante especial porque reconoce el trabajo, la habilidad, las competencias adquiridas" por estas mujeres "de generación en generación" para elaborar textiles "con su técnica, sus colores, significados e historias".

PUBLICIDAD

Las guaraníes tuvieron el respaldo del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) en un recorrido iniciado en enero de 2025 para certificar sus conocimientos como tejedoras.

En el proceso hubo "una serie de reuniones con tejedoras para identificar las características de su ocupación, dónde geográficamente están instaladas y mirar sobre todo sus técnicas y conocimientos", explicó a EFE la coordinadora del IPDRS en la región Chaco, Jhaquelin Dávalos.

PUBLICIDAD

Mediante un diagnóstico, el instituto detectó que había "vacíos" en los estándares para valorar los conocimientos de las guaraníes, por lo que se trabajó con los consejos y centros educativos de la APG y el ministerio para que se incluya el 'Mbaapo regua' en el SPCC, con apoyo también de la ONG española Manos Unidas y el Gobierno de Navarra, indicó.

En febrero de este año, el ministerio creó oficialmente ese estándar ocupacional mediante una resolución y en la víspera se presentó un documento que plasma todos los detalles sobre el mismo, además de entregar los primeros certificados.

Según información del IPDRS, el estándar describe, en cinco competencias, las destrezas de una artesana textil guaraní, incluido el diseño de piezas con "identidad cultural", como el 'mboko', una especie de morral tradicional, la 'aporoka' o alforja y el 'asoya' o poncho, entre otros.

PUBLICIDAD

También están la planificación y armado de telares, el tejido con técnicas tradicionales, la aplicación de criterios de control de calidad en cada pieza y la comercialización de los productos.

Además, contiene un glosario del textil guaraní con los nombres de herramientas, técnicas y diseños.

Según el censo de población de 2024, en Bolivia unas 103.109 personas se identifican como guaraníes, que son el tercer pueblo indígena más numeroso tras los quechuas y aimaras.

Las comunidades guaraníes están establecidas en la zona del Chaco boliviano, que comprende territorios en las regiones de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.

La 'mburuvicha' Cuevas calcula que en el país hay al menos unas 2.000 tejedoras guaraníes, desde las más jóvenes hasta las 'arakuaiyas', las de la tercera edad consideradas "personas sabias".

Cuevas confesó que recibir la certificación fue "un sueño cumplido" y un logro que dedicó a su familia.

"Esta documentación me sirve de mucho para el día de mañana poder dar mis enseñanzas, mis sueños, mi historia a mis hermanas, mis hijas y mis nietos", expresó.

Ávalos señaló que esta certificación abre a las tejedoras caminos "para la enseñanza" y la economía, pues muchas han expresado su interés de impartir "cursos en sus comunidades".

"Y muchas iniciativas artesanales, por ejemplo, se han articulado o rearticulado desde este movimiento", comentó.

Bonifaz expresó su deseo de que esto pueda "inspirar" a otros pueblos indígenas para que apunten a certificar también sus propios saberes. EFE

(foto) (video)