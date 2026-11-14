La reina Sofía muestra su lado más solidario en Madrid con la Gran Recogida de Alimentos 2026

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La reina Sofía ha vuelto a demostrar su compromiso con las causas sociales participando en la inauguración de la Gran Recogida de Alimentos 2026, una de las campañas solidarias más importantes de nuestro país. La madre del rey Felipe VI ha llegado al Carrefour de Ciudad de la Imagen, en Madrid, acompañada por representantes de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), para mostrar su apoyo a esta iniciativa que busca ayudar a las familias que más lo necesitan.

Durante su visita, Doña Sofía ha recorrido las instalaciones del supermercado, donde se ha mostrado cercana y muy participativa. La Reina se ha dejado ver cogiendo una botella de aceite y compartiendo algunos momentos con los voluntarios que colaboran en esta campaña, interesándose por su labor y poniendo en valor la importancia de la solidaridad y la implicación ciudadana.

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Esta nueva edición de la Gran Recogida tiene un objetivo ambicioso: alcanzar el equivalente a 10 millones de kilos de alimentos para poder atender a cerca de un millón de personas en situación de vulnerabilidad en toda España. Una iniciativa que vuelve a poner de manifiesto la importancia de la colaboración entre ciudadanos, empresas y entidades sociales para garantizar que los alimentos lleguen a quienes más los necesitan.

La presencia de la reina Sofía no es casualidad, ya que la Fundación Reina Sofía mantiene una colaboración permanente con FESBAL desde 2012, una alianza que se ha convertido en uno de los programas sociales más destacados de la institución. Con esta visita, Doña Sofía vuelve a dar visibilidad a una causa con la que lleva años comprometida, respaldando públicamente el trabajo de los bancos de alimentos y de todos los voluntarios que hacen posible esta gran movilización solidaria.

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