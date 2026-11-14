Sábado, 14 de noviembre de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

PAPA PERÚ

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Chiclayo.- PERÚ PAPA.- El papa León XIV encabeza el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo (Perú), su querida diócesis en la que ejerció ocho años como obispo y que le llevó a adoptar la nacionalidad peruana antes de ser llamado por el papa Francisco al Vaticano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- León XIV oficia una misa para las comunidades rurales de la sierra andina del norte de Perú, en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, en el cuarto día de su visita oficial a Perú. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- León XIV clausura el año jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, la conmemoración por los 300 años de la canonización de este santo peruano, en su santuario de Zaña, a las afueras de Chiclayo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

- La organización Ending Clergy Abuse reivindica en una rueda de prensa el rol de León XIV contra los abusos en la Iglesia y cómo influyó su empatía a favor de los sobrevivientes desde que llegó a Perú. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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EEUU AVIACIÓN

Washington - El colapso del tráfico aéreo en Estados Unidos, que quedó paralizado en todo el país durante horas a raíz de un problema en las comunicaciones, provoca el caos dentro y fuera de las fronteras estadounidenses mientras las autoridades tratan de esclarecer el origen del fallo.

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(Texto)

FRANCIA PROTESTAS

París - Las autoridades francesas prevén entre 50 y 60 manifestaciones en todo el país en el quinto sábado consecutivo de protestas contra el encarecimiento del coste de la vida y en defensa de los servicios públicos, encabezadas en esta ocasión por los 'chalecos amarillos' y asociaciones estudiantiles, mientras el Gobierno mantendrá un fuerte despliegue policial.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

- Los colectivos por la vivienda Acampadas de Lisboa y Oporto y la plataforma Casa Para Viver se manifiestan en distintas ciudades de Portugal para exigir soluciones a la crisis habitacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- El centro de Tirana vuelve a ser escenario de protestas antigubernamentales, convocadas a través de redes sociales por estudiantes universitarios y de secundaria que piden la dimisión del primer ministro, el socialista Edi Rama, a quien acusan de corrupción. (Texto)

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ISRAEL PALESTINA

Gaza - Los ataques directos de Israel contra vehículos de la Defensa Civil durante los tres años de ofensiva contra Gaza, junto a las restricciones a la entrada de combustible y piezas de repuesto, han reducido drásticamente la capacidad de los bomberos y rescatistas palestinos para atender emergencias y salvar vidas.

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COP31 CLIMA

Antalya (Turquía) - Las delegaciones siguen negociando acuerdos en la COP31 de Antalya, con la vista ya puesta en el descanso del domingo, mientras la sociedad civil turca inaugura una "cumbre alternativa" con debates, marchas de protesta y un concierto, exigiendo mayores compromisos para el abandono de los fósiles.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- La generación que vivirá durante más tiempo las consecuencias de la crisis climática exige participar en las decisiones que determinarán el futuro ambiental del planeta, pero advierte de que su presencia en las cumbres internacionales todavía no siempre se traduce en una capacidad real de influencia, una brecha que vuelve a ponerse sobre la mesa en la COP31. (Texto)

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ADEMÁS

NICARAGUA CRISIS | San José - El grupo ministerial creado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para dialogar con el Gobierno de Nicaragua en busca del retorno del país a la senda democrática tendrá resultados limitados dada la postura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que no reconocen al órganos hemisférico, a juicio de analistas y opositores consultados por EFE. (Texto)

ASEAN CUMBRE (previa)| Manila - La visita relámpago del presidente estadounidense, Donald Trump, la enquistada crisis energética, el acercamiento a Birmania (Myanmar) y las tensiones con China serán algunos de los asuntos protagonistas de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que comienza este domingo en Manila con más de una veintena de líderes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Se enviarán unas claves sobre la cumbre.

FILIPINAS BRASIL | Manila.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recientemente reelegido en Brasil, se reúne en Manila con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., en la primera visita de Estado del mandatario latinoamericano al archipiélago asiático, y para participar después en la cumbre regional de la que Manila es anfitrión. (Texto)

GUATEMALA NOBEL | Ciudad de Guatemala - El Gobierno de Guatemala rinde honras fúnebres a los restos del premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias tras su repatriación desde Francia al país centroamericano, donde será finalmente inhumado el domingo en el centro cultural que lleva su nombre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UE BCE | Madrid/Bruselas - La próxima presidencia del Banco Central Europeo (BCE), una vez que el 7 de febrero Christine Lagarde abandone ese puesto para ir a la política francesa, se dirimirá entre el español Pablo Hernández de Cos y el neerlandés Klaas Knot, con dos visiones diferentes de la política monetaria europea. (Texto)

ANDREY ZVYAGINTSEV | Ciudad de México - El director de cine ruso Andrey Zvyagintsev habla con EFE sobre ‘Minotauro’, su más reciente película con la que fue declarado 'agente extranjero' por criticar al gobierno de de Vladimir Putin y que tendrá su estreno en México durante el Festival Internacional de Cine UNAM. (Texto) (Foto)

NUESTROS TEMAS

REPÚBLICA DOMINICANA HAITÍ | Jimani (Rep.Dominicana) - El sueño de buscar una mejor vida fuera de Haití y escapar de su crisis termina para muchas personas en los pasos fronterizos con República Dominicana, a donde todos los días llegan camiones de la Dirección General de Migración para deportar a decenas de haitianos detenidos por estar ilegalmente en el país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ANDREY ZVYAGINTSEV | Ciudad de México - El aclamado director de cine ruso Andrey Zvyagintsev habla con EFE sobre ‘Minotauro’, su más reciente película, con la que fue declarado 'agente extranjero' por criticar al gobierno de VladÍmir Putin y que tendrá su estreno en México durante el Festival Internacional de Cine UNAM. (Texto) (Foto)

ESPECIALES

Con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen (China), la Agencia EFE envía una serie previa desde este sábado con la guía APEC CUMBRE.

AGENDA INFORMATIVA

América

Caracas.- VENEZUELA DIÁLOGO.- Continúa la cuarta ronda de diálogo entre el chavismo y la oposición en el marco del plan de transición que impulsa Estados Unidos en Venezuela. (Texto)

Santo Domingo.- ALEJANDRO SANZ.- El cantautor español Alejandro Sanz se presenta en Santo Domingo como parte de '¿Y ahora qué?', su última gira mundial. Estadio de Béisbol del Centro Olímpico de Santo Domingo.

Miami - EE.UU MÚSICA- Un dueto de Kany García y Rauw Alejandro, el nuevo sencillo de Latin Mafia y el afrobeat de De La Rose con Ovy On The Drums encabezan una semana de novedades de música latina, en la que publicaron Yami Safdie, Majo Aguilar, Arthur Hanlon con Leslie Grace y LEGADO 7. (Texto) (Foto)

La Paz - BOLIVIA INDÍGENAS - Las técnicas y saberes ancestrales de las tejedoras guaraníes de Bolivia han sido reconocidos de forma oficial por el Estado mediante un estándar ocupacional creado específicamente para acreditar los conocimientos de ese pueblo indígena en la elaboración artesanal de textiles. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PARAGUAY CRISIS - Asunción - La promesa del paraguayo Club Guaraní de reinaugurar su estadio a finales de 2027 pende hoy de un hilo, después de que los fondos para completar la obra quedaran retenidos en el Ueno bank. (Texto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Chiclayo.- PERÚ PAPA.- El papa León XIV encabeza el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo (Perú), su querida diócesis en la que ejerció ocho años como obispo y que le llevó a adoptar la nacionalidad peruana antes de ser llamado por el papa Francisco al Vaticano. Catedral de Santa María (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00 GMT.- Santa Cruz de Succhabamba.- PERÚ PAPA.- El papa León XIV oficia una misa para las comunidades rurales de la sierra andina del norte de Perú, en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, en el cuarto día de su visita oficial a Perú. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00 GMT.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA NOBEL.- El Gobierno de Guatemala rinde honras fúnebres a los restos del premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias tras su repatriación desde Francia al país centroamericano, donde será finalmente inhumado el 15 de noviembre en el centro cultural que lleva su nombre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:17 GMT.- Starbase (Texas).- EEUU ESPACIO.- La nave Starship tiene previsto regresar a tierra, unas 22 horas y 32 minutos después del despegue, para intentar su captura con los brazos de la torre en Starbase. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:30 GMT.- Zaña.- PERÚ PAPA.- El papa León XIV clausura el año jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, la conmemoración por los 300 años de la canonización de este santo peruano, en su santuario de Zaña, a las afueras de Chiclayo, la querida diócesis del sumo pontífice donde ejerció como obispo y adoptó la nacionalidad peruana antes de ser llamado por el papa Francisco al Vaticano. Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

00:00 GMT.- San Salvador.- EL SALVADOR JESUITAS.- Conmemoran este sábado el 37 aniversario de la masacre de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos de origen español y un salvadoreño, junto a dos mujeres salvadoreñas, perpetrada el 16 de noviembre de 1989 por un comando militar salvadoreño en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

París.- FRANCIA PROTESTAS.- Las autoridades francesas prevén entre 50 y 60 manifestaciones en todo el país en el quinto sábado consecutivo de protestas contra el encarecimiento del coste de la vida y en defensa de los servicios públicos, encabezadas en esta ocasión por los 'chalecos amarillos' y asociaciones estudiantiles, mientras el Gobierno mantendrá un fuerte despliegue policial para evitar posibles incidentes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lisboa.- PORTUGAL PROTESTAS.- Los colectivos por la vivienda Acampadas de Lisboa y Oporto y la plataforma Casa Para Viver se manifiestan en distintas ciudades del país para exigir soluciones a la crisis habitacional. (Texto)

Tirana - ALBANIA PROTESTAS - El centro de Tirana vuelve este sábado a ser escenario de protestas antigubernamentales, convocadas a través de redes sociales por estudiantes universitarios y de secundaria que piden la dimisión del primer ministro, el socialista Edi Rama, a quien acusan de corrupción. (Texto)

París.- FRANCIA ASÍA.- El presidente francés, Emmanuel Macron, realiza una visita oficial de tres días al Reino de Camboya, donde asistirá a la cumbre de la francofonia, y a Malasia.

Antalya.- TURQUÍA COP31.- El balneario turco de Antalya acoge la COP31, la 31 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (hasta el 20 de noviembre) (Texto)

Leópolis - UCRANIA GUERRA - Más de diez españoles, incluido el entrenador Fran Fernández y cinco jugadores, ayudan al FC Karpaty Lviv a competir por las máximas posiciones en la liga ucraniana, donde el fútbol profesional sigue adelante pese a los destructivos ataques rusos. Por Rostyslav Averchuk. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid -ESPAÑA IBEROAMÉRICA- El legado de 35 personalidades iberoamericanas procedentes de catorce países se guarda en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes en Madrid, una cámara acorazada que custodia objetos y recuerdos de figuras como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, José Saramago o Jorge Luis Borges. (Texto)

10:00 GMT.- Edimburgo.- ESCOCIA ARQUEOLOGÍA.- Un ánfora romana que transportó aceite de oliva desde la actual Andalucía hasta Escocia hace casi 2.000 años se exhibe desde este sábado por primera vez en el Museo Nacional de Escocia, tras su restauración y un estudio llevado a cabo por especialistas de Barcelona. Museo Nacional de Escocia (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Lisboa.- PORTUGAL VIVIENDA.- Manifestación por el derecho a la vivienda convocada bajo el lema "No nos van a robar el derecho a vivir". Alameda Don Afonso Henriques

O.Medio y África

Dahye (Líbano) - LÍBANO ISRAEL- Hizbulá rinde homenaje este sábado en Dahye, los suburbios del sur de Beirut, a los miembros del movimiento muertos en los conflictos con Israel, tres días después de que su líder, Naim Qassem, rechazara desarmarse mientras Israel siga en el sur del Líbano. (Vídeo)(Foto)

08:00 GMT.- Gaza.- ISRAEL PALESTINA.- Los ataques directos de Israel contra vehículos de la Defensa Civil durante los tres años de ofensiva contra Gaza, junto a las restricciones a la entrada de combustible y piezas de repuesto, han reducido drásticamente la capacidad de los bomberos y rescatistas palestinos para atender emergencias y salvar vidas (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00 GMT.- Beledweyne.- SOMALIA HAMBRE.- La desnutrición infantil es una batalla diaria en hospitales del centro de Somalia, donde las inundaciones previstas por la especial intensidad del fenómeno meteorológico de El Niño en los próximos meses amenaza con triplicar los casos de insuficiencia alimentaria en millones de niños. Por Augusto Morel (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Bangkok.- FESTIVAL EUROVISIÓN.- Bangkok acoge la primera edición de Eurovisión Asia, la versión asiática del popular certamen de la canción para la que han confirmado su participación diez países del continente.

Pekín.- CHINA COREA DEL SUR.- El ministro surcoreano de Exteriores, Cho Hyun, realiza una visita oficial a China, durante la cual está previsto que mantenga una reunión con su homólogo chino, Wang Yi, y trate con él las relaciones bilaterales y Corea del Norte, según Seúl. (Texto)

(Previa) Manila.- ASEAN CUMBRE.- La visita relámpago del presidente estadounidense, Donald Trump, la enquistada crisis energética, el acercamiento a Birmania (Myanmar) y las tensiones con China serán algunos de los asuntos protagonistas de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que comienza este domingo en Manila con más de una veintena de líderes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Manila.- FILIPINAS BRASIL.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recientemente reelegido en Brasil, se reúne en Manila con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., en la que supone la primera visita de Estado del mandatario latinoamericano al archipiélago asiático, y para participar después en la cumbre regional de la que Manila es anfitrión.

Redacción EFE Internacional

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